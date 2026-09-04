В Пятигорске запах гари объяснили тлением сухой растительности в пригороде

Неприятный запах гари, который несколько дней ощущают жители Пятигорска, связан с тлением сухой растительности и органических удобрений в районе хутора Казачьего. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

Сейчас источник задымления ликвидируют сотрудники МЧС совместно с городскими службами. Администрация Пятигорска направила на место тракторы, которые работают на участках, где сохраняется тление.

По предварительной информации спасателей, очаги находятся в окрестностях хутора Казачьего, расположенного в пригороде Пятигорска. Из-за тления дым распространяется в сторону города, что и стало причиной жалоб жителей на запах гари.

Валерий Климов