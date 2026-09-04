На Дону объем выплат безработным превысил 398 млн рублей

В Ростовской области по итогам первого полугодия 2026 года на социальные выплаты безработным из бюджета направлено 398,6 млн руб. Поддержку получили 15,4 тыс. человек. Соответствующие данные содержатся в отчете на сайте правительства региона, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Для поддержания мотивации к трудоустройству в регионе активно развивают программы временной занятости и оплачиваемых общественных работ. В январе-июне 2026 в них принял участие 551 безработный. На реализацию программы из областного бюджета выделено 2,1 млн руб. Основные направления работ — благоустройство и озеленение территорий, сельхозработы, подсобные и вспомогательные операции на предприятиях, доставка корреспонденции, сторожевая охрана объектов.

Временную занятость организовали для 7,9 тыс. граждан, значительную часть из которых (7,7 тыс.) составили подростки 14–18 лет. Временные рабочие места также создали для 163 безработных, испытывающих трудности в поиске постоянной работы, в том числе 81 гражданина предпенсионного возраста и 39 инвалидов.

За шесть месяцев 2026 года оказано 46,2 тыс. мер поддержки по профессиональной ориентации и 13,1 тыс. мер по психологической поддержке и социальной адаптации.

Профессиональное обучение и дополнительное образование в первом полугодии прошли более 1,6 тыс. человек. В том числе 565 безработных, 91 работник предприятий обороннопромышленного комплекса, восемь участников СВО и пять инвалидов.

Кроме того, опережающее профессиональное обучение прошли 5 сотрудников организаций, находящихся под риском увольнения.

Наталья Белоштейн