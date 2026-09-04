На Ставрополье медианная зарплата для соискателей достигла 62,4 тыс. рублей

Ставропольский край занял первое место среди регионов Северо-Кавказского федерального округа в рейтинге hh.ru по перспективности трудоустройства по итогам первого полугодия 2026 года. Регион набрал 63,5 балла, следует из исследования hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Одним из факторов, обеспечивших Ставрополью лидерство, стала низкая безработица — 2,8%. Медианная предлагаемая зарплата на рынке труда достигла 62,4 тыс. рублей, что почти в четыре раза выше прожиточного минимума для трудоспособного населения, составляющего 17 тыс. рублей.

Второе место заняла Чечня с 55,4 балла. Медианная зарплата в республике составила 74,6 тыс. рублей — это самый высокий показатель среди трех лидеров. Уровень безработицы достиг 5,7%, прожиточный минимум для трудоспособного населения — 18,1 тыс. рублей.

Северная Осетия получила 55,3 балла и расположилась на третьей позиции. Медианная зарплата в регионе составила 59,9 тыс. рублей, безработица — 6,3%. При этом только 9,5% соискателей готовы искать работу за пределами республики — это минимальная доля среди регионов Северного Кавказа.

Первые три позиции рейтинга по сравнению с его началом года не изменились. Как отмечает директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова, в Ставропольском крае, Чечне и Северной Осетии одновременно снизилась доля соискателей, готовых переезжать ради работы. На фоне относительно низкой безработицы это, по ее оценке, свидетельствует о том, что местные рынки труда способны обеспечивать жителей достаточным количеством возможностей для трудоустройства без смены региона.

Валерий Климов