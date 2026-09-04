БПЛА вне базового полиса

В Ставропольском крае за август 2026 года официально сообщалось как минимум о трех инцидентах, связанных с беспилотниками. По данным властей региона, БПЛА были уничтожены 12, 24 и 29 августа над территорией края. Рост числа таких сообщений заставляет собственников коммерческой недвижимости, складов, пунктов выдачи заказов и производственных объектов проверять свои страховые договоры. Как выяснил «Ъ-Кавказ», стандартный имущественный полис чаще всего не гарантирует выплату при ущербе от атаки или падения БПЛА. Для такого риска обычно требуется отдельное покрытие — терроризма, диверсии, военных рисков или прямо прописанного риска падения беспилотника и его обломков.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Ставропольский край совмещает в себе промышленную, аграрную, курортную и логистическую функции. В регионе сосредоточены крупные склады, распределительные центры, производственные площадки, гостиницы, санатории, объекты энергетики, сеть пунктов выдачи маркетплейсов. Повреждение таких объектов может затронуть не только стены и кровлю, но и оборудование, товарные остатки, отправления клиентов, имущество арендаторов и селлеров.

Во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС) «Ъ-Кавказ» пояснили, что страхование имущества является добровольным видом, поэтому условия у разных компаний могут отличаться. Как правило, риск падения БПЛА не входит в базовое покрытие автоматически.

«Страховщики могут дополнительно предлагать риск “терроризм”, который может включать падение БПЛА, если событие официально признано террористическим актом и уголовное дело возбуждено по ст. 205 УК РФ. Кроме того, может быть предложено покрытие от военных рисков. В этом случае квалификация события по конкретной статье УК РФ уже не имеет решающего значения. Но включение таких рисков делает полис дороже»,— сообщили в ВСС.

По оценке страхового брокера, эксперта по страхованию недвижимости и имущественных рисков Натальи Яцковой, для коммерческих объектов стандартный имущественный полис может стоить в среднем от 0,05% до 0,2% страховой суммы в год, однако добавление повышенных рисков увеличивает тариф. Покрытие терроризма или отдельно оговоренного риска БПЛА может добавить к стоимости еще от 0,02 до 0,15 процентного пункта, а страхование военных рисков в отдельных случаях способно увеличить цену полиса кратно — до 0,3–1% страховой суммы и выше.

«Единого тарифа нет. На цену влияет тип объекта, его расположение, стоимость имущества, наличие охраны, пожарной защиты, характер деятельности и статистика происшествий в регионе. Склад с товаром, производство или объект энергетики страховщик будет оценивать строже, чем обычный офис»,— говорит госпожа Яцкова.

Например, при страховой сумме 100 млн руб. базовый имущественный полис может стоить условно 50–200 тыс. руб. в год. С включением терроризма или риска БПЛА цена может увеличиться на десятки или сотни тысяч рублей. Для крупного склада или производственного объекта с лимитом в несколько сотен миллионов рублей доплата может исчисляться уже миллионами рублей. При этом страховщик вправе не только повысить тариф, но и ограничить лимит выплаты по отдельному риску либо вообще отказаться принимать объект на страхование, отмечает эксперт.

Главная проблема, по словам юристов, заключается в том, что формулировка «падение летательных аппаратов» сама по себе не всегда спасает страхователя. Адвокат Ставропольской краевой коллегии адвокатов Дарья Верещагина поясняет, что необходимо анализировать не только перечень застрахованных рисков, но и исключения из договора.

«В полисе могут быть указаны пожар, взрыв, падение летательных аппаратов или противоправные действия третьих лиц. Но одновременно правила страхования могут исключать ущерб вследствие военных действий, террористических актов, диверсий, применения оружия и боеприпасов. В таком случае страховщик может отказать в выплате, если компетентные органы квалифицировали происшествие именно как такое событие»,— отмечает юрист.

Она приводит судебную практику 2026 года. В деле № А40-213520/2024 имущество нефтебазы было повреждено в результате атаки БПЛА с последующей детонацией и пожаром. Несмотря на наличие в договоре рисков пожара, взрыва, падения летательных аппаратов и противоправных действий третьих лиц, страхователь отдельно отказался от покрытия терроризма и диверсии. При новом рассмотрении суд отказал во взыскании возмещения, поскольку произошедшее было квалифицировано как террористический акт.

В другом деле, № А40-113195/2025, автомобиль был уничтожен после атаки БПЛА. Полис включал пожар, падение инородных предметов и противоправные действия третьих лиц, однако правила страхования исключали ущерб от применения оружия, а также последствия военных действий, включая падение беспилотников и их обломков. Кассация отказала во взыскании выплаты, а Верховный суд в июле 2026 года не нашел оснований для пересмотра.

Официальной открытой статистики страховых выплат именно по ущербу от БПЛА в Ставропольском крае участники рынка не приводят. В ВСС сообщили, что данные по добровольному имущественному страхованию агрегируются по видам страхования, а не всегда по конкретным причинам убытков.

Отдельные страховщики, по словам собеседников «Ъ-Кавказ», раскрывают такие сведения ограниченно, поскольку речь идет о коммерческих договорах и урегулировании конкретных страховых случаев.

По оценке Натальи Яцковой, количество запросов бизнеса на включение риска БПЛА за последний год выросло, но фактических выплат немного: часть объектов вообще не была застрахована от такого риска, часть убытков попадает под исключения, а по крупным случаям споры могут уходить в суд. «Сам факт повреждения имущества еще не означает автоматическую выплату. Нужно, чтобы риск был включен, не исключен правилами и чтобы страхователь мог подтвердить размер ущерба»,— говорит эксперт.

Особенно сложной остается ситуация с маркетплейсами и ПВЗ. В одном помещении могут находиться имущество владельца здания, оборудование арендатора, товар селлеров, клиентские отправления и имущество оператора пункта выдачи. В ВСС поясняют, что товары на складах маркетплейсов могут страховаться самой площадкой, собственниками товара напрямую либо через дополнительную опцию. Отдельно могут страховаться ПВЗ — их имущество, товары клиентов, гражданская ответственность и простой бизнеса.

Юристы советуют владельцам коммерческой недвижимости и предпринимателям прямо прописывать в договоре падение БПЛА и их частей, воздействие взрыва и ударной волны, последующий пожар, последствия работы ПВО и падения обломков. Кроме того, важно проверить, не исключены ли терроризм, диверсия, военные действия и применение оружия.

При наступлении события страхователю нужно сразу уведомить страховую компанию, зафиксировать повреждения, получить документы МЧС и правоохранительных органов, сделать фото- и видеосъемку, сохранить документы на имущество и при необходимости заказать независимую оценку. Постановление о возбуждении уголовного дела и квалификация события могут стать ключевыми для решения вопроса о выплате.

По словам опрошенных экспертов, для бизнеса на Ставрополье страхование от БПЛА постепенно перестает быть экзотикой и становится частью управления рисками. Однако обычный имущественный полис больше нельзя воспринимать как универсальную защиту: решающее значение имеют точные формулировки договора, наличие отдельного покрытия и порядок расчета выплаты. Проверять это, подчеркивают собеседники «Ъ-Кавказ», нужно до происшествия, а не после падения обломков.

Тат Гаспарян