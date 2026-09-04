В Ставрополе обновили 150 метров конструкций Тухачевского рынка

В Ставрополе завершили обновление около 150 метров торговых конструкций рынка «Тухачевский» на улицах Тухачевского и Пирогова. Об этом сообщила администрация города.

На объектах установили новые оконные блоки и облицевали фасады современными композитными материалами. Работы проводились совместно с представителями бизнеса.

Власти Ставрополя несколько лет поэтапно обновляют городские торговые площади. Ранее на территории Верхнего рынка со стороны улицы Лермонтова отремонтировали уличную парковку. Параллельно продолжается благоустройство исторической улицы Шаумяна, известной как «Обжорный ряд», в районе городского базара и торгового комплекса «Пассаж».

В Ставрополе работают пять розничных рынков общей площадью более 50 тыс. кв. м. Они рассчитаны примерно на 2 тыс. торговых мест.

Валерий Климов