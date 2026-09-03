В КЧР обнаружили телефоны трех пропавших больше недели назад родственников

В Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесии обнаружили телефоны двух сестер и их брата, пропавших вечером 25 августа. Сами молодые люди пока не найдены, поисковая операция продолжается, сообщили РИА Новости в МВД республики.

Речь идет об Айшат Чомаевой 2002 года рождения, Аминат Чомаевой 2003 года рождения и Рамазане Чомаеве 2005 года рождения. По данным полиции, все трое ушли из дома в неизвестном направлении и с тех пор не выходили на связь.

Телефоны нашли за пределами дома пропавших. К поискам привлечены сотрудники полиции, волонтеры и местные жители.

Ориентировки на братьев и сестер направили также в соседние регионы, в том числе в Ставропольский край. Обстоятельства их исчезновения и причина, по которой они покинули дом, пока не установлены.

Валерий Климов