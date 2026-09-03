Ростовская область увеличила экспорт в Узбекистан на 7,7% в первом полугодии

Ростовская область в первом полугодии 2026 года увеличила экспорт товаров в Узбекистан на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба губернатора региона по итогам встречи Юрия Слюсаря с заместителем министра иностранных дел Узбекистана Олимжоном Абдуллаевым и послом республики в России Ботиржоном Асадовым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Стороны обсудили дальнейшее развитие торгово-экономических связей и совместных проектов. По данным областных властей, товарооборот между регионом и Узбекистаном сохраняется на стабильном уровне, при этом поставки охватывают широкий круг отраслей — от промышленности до сельского хозяйства.

В рамках промышленной кооперации ростовское ООО «СКАТ Техно», входящее в группу компаний «Бастион», и узбекское ООО «Видком» развивают совместное производство пожарно-охранных систем и оборудования для видеонаблюдения. Ростовское предприятие «Ингениум» поставило холодильное оборудование для крупного мультитемпературного распределительного центра «Корзинка» в Ташкенте.

Кроме того, Алмалыкский горно-металлургический комбинат поставляет сырье ростовскому предприятию «Эмпилс-Цинк». Совместные проекты также реализуются в сфере образования и туризма.

Господин Слюсарь заявил о необходимости дальнейшего расширения сотрудничества, отметив, что, несмотря на уже высокий уровень социально-экономических связей, потенциал для их развития сохраняется. Посол Узбекистана подтвердил готовность республики продолжать совместные проекты с Ростовской областью.

Валерий Климов