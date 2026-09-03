В Ростове перевозчик после штрафа в 518 тыс. рублей продолжил нарушать условия работы

В микрорайоне Суворовском Ростова-на-Дону вновь выявили нарушения в работе «Южной транспортной компании», которую в конце августа оштрафовали на 518 тыс. руб. Об этом 3 сентября сообщил городской департамент транспорта.

Претензии к перевозчику связаны с обслуживанием маршрутов №1, 18, 18а, 27, 43 и 81. Жители микрорайона продолжают сообщать о длительном ожидании автобусов и нехватке рейсов, особенно в вечернее время.

Ранее департамент транспорта предъявлял компании требования почти на 1,7 млн руб. Поводом стали недостаточное количество автобусов на линии, неудовлетворительное состояние салонов и неисправные системы кондиционирования. По итогам проверки перевозчика оштрафовали на 518 тыс. руб.

В департаменте основной причиной сбоев в работе маршрутов называют нехватку водителей. Компании рекомендовали активизировать набор сотрудников.

Как именно кадровый дефицит будет устранен и изменится ли после этого частота движения автобусов в Суворовском, в ведомстве не уточнили.

Валерий Климов