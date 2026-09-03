В Ростове ищут подрядчика на ремонт дороги за 5 млн рублей

В Ростове-на-Дону ищут подрядчика для ремонта поврежденных участков городских дорог. Начальная цена контракта составляет 5 млн руб., работы должны быть завершены до 25 декабря 2026 года. Соответствующая закупка размещена на портале госзакупок 2 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

Согласно техническому заданию, подрядчику предстоит устранять деформации асфальтобетонного покрытия различной степени сложности. В перечень работ входит ямочный ремонт с предварительным фрезерованием поврежденных участков глубиной 40–60 мм, а также герметизация швов битумной лентой.

На дорогах с ослабленным основанием предусмотрена замена покрытия на глубину до 140 мм. Наиболее серьезные повреждения потребуют восстановления основания: на пучинистых участках покрытие будут снимать на глубину до 340 мм, после чего укладывать укатываемый бетон и два слоя асфальтобетона. Для небольших выбоин предполагается использовать струйно-инъекционный метод ремонта.

Конкретные адреса определят после заключения контракта на основании наряд-заданий. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 9 сентября.

Валерий Климов