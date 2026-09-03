В Ростове второй раз не нашли исполнителя на ремонт проспекта Соколова

В Ростове-на-Дону второй конкурс на ремонт участка проспекта Соколова от Большой Садовой до площади Гагарина завершился без заявок. Это следует из данных Единой информационной системы в сфере закупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Начальная цена контракта составляла 69,5 млн руб. Заказчиком выступила городская дирекция по строительству транспортной инфраструктуры. По итогам процедуры закупку признали несостоявшейся из-за отсутствия заявок.

Участок проспекта Соколова власти намеревались отремонтировать на указанную сумму. Предыдущая попытка определить подрядчика на эти работы также не состоялась: закупку проводили с 30 июля по 17 августа, однако желающих заключить контракт не нашлось.

Таким образом, город пока не смог с двух попыток подобрать исполнителя для ремонта участка проспекта Соколова между Большой Садовой и площадью Гагарина.

Валерий Климов