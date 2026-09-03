Финансовый результат организаций Ставрополья за полугодие упал более чем наполовину

В январе—июне 2026 года сальдированный финансовый результат организаций Ставропольского края составил 18,63 млрд руб., или 43,4% от уровня аналогичного периода прошлого года. Это соответствует снижению на 56,6%. Такие данные приводятся в материалах Северо-Кавказстата, с которыми ознакомился «Ъ-Кавказ». В статистике не учитываются субъекты малого предпринимательства, банки, страховые организации и бюджетные учреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Совокупная прибыль организаций за первое полугодие составила 50,33 млрд руб., или 81,3% от показателя января—июня 2025 года. Одновременно совокупный убыток достиг 31,70 млрд руб., увеличившись в 1,7 раза. В результате разница между прибылью и убытком составила 18,63 млрд руб. против 44,52 млрд руб. годом ранее.

Доля прибыльных организаций за январь—июнь составила 67,8%, убыточных — 32,2%. Годом ранее эти показатели составляли соответственно 68,9% и 31,1%.

Сальдированный финансовый результат менялся в течение первого полугодия неравномерно. В январе он составлял 5,97 млрд руб., или 20,5% от уровня января 2025 года. По итогам января—февраля показатель достиг 14,77 млрд руб. — 80,3% годового уровня. После этого сальдо за январь—март снизилось до 7,53 млрд руб., или 32,4% от показателя годом ранее. За январь—апрель оно составило 19,40 млрд руб. (37,1%), за январь—май — 24,67 млрд руб. (60,7%), а за январь—июнь — 18,63 млрд руб. (43,4%).

Наиболее крупный положительный финансовый результат среди отдельных видов деятельности зафиксирован в сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве — 5,72 млрд руб. Сальдо составило 87,3% от уровня января—июня 2025 года. Прибыль организаций отрасли достигла 9,73 млрд руб., убыток — 4,01 млрд руб.

В торговле оптовой и розничной, а также в сфере ремонта автотранспортных средств и мотоциклов сальдо составило 5,18 млрд руб., или 102,3% от прошлогоднего уровня. Прибыль достигла 6,02 млрд руб., убыток — 836,8 млн руб.

В здравоохранении и социальных услугах сальдированный финансовый результат составил 4,37 млрд руб., или 84,9% от уровня годом ранее. Прибыль организаций достигла 4,99 млрд руб., убыток — 621,6 млн руб., увеличившись в 2,5 раза.

В транспортировке и хранении сальдо составило 3,35 млрд руб., практически сохранив прошлогодний уровень — 100%. Прибыль достигла 3,95 млрд руб., убыток — 599 млн руб., или 87,4% от уровня января—июня 2025 года.

В строительстве сальдированный финансовый результат составил 2,25 млрд руб., или 54,9% от прошлогоднего показателя. Прибыль организаций достигла 2,81 млрд руб., убыток — 558,4 млн руб.

При этом в ряде отраслей сальдо прибылей и убытков оказалось отрицательным. В частности, обрабатывающие производства получили 2,48 млрд руб. чистого убытка, энергетика — 1,09 млрд руб., профессиональная, научная и техническая деятельность — 869,1 млн руб.

Роман Лаврухин