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В Дагестане суд обязал ликвидировать свалку площадью 400 кв. метров

Суд обязал ликвидировать несанкционированную свалку твердых коммунальных отходов площадью 400 кв. м в Левашинском районе Дагестана. Иск о ее устранении подала районная прокуратура после проверки соблюдения природоохранного законодательства.

Фото: Прокуратура РД

Фото: Прокуратура РД

Свалку обнаружили за пределами специально предназначенных для размещения отходов территорий. По оценке прокуратуры, ее наличие создавало угрозу загрязнения окружающей среды и ухудшало санитарно-эпидемиологическую обстановку в районе.

Суд удовлетворил требования надзорного ведомства. Исполнение решения об устранении свалки находится на контроле прокуратуры Левашинского района.

Валерий Климов

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