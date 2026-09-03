В Дагестане суд обязал ликвидировать свалку площадью 400 кв. метров

Суд обязал ликвидировать несанкционированную свалку твердых коммунальных отходов площадью 400 кв. м в Левашинском районе Дагестана. Иск о ее устранении подала районная прокуратура после проверки соблюдения природоохранного законодательства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура РД Фото: Прокуратура РД

Свалку обнаружили за пределами специально предназначенных для размещения отходов территорий. По оценке прокуратуры, ее наличие создавало угрозу загрязнения окружающей среды и ухудшало санитарно-эпидемиологическую обстановку в районе.

Суд удовлетворил требования надзорного ведомства. Исполнение решения об устранении свалки находится на контроле прокуратуры Левашинского района.

Валерий Климов