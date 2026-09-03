Инвестиции в гостиницы и общепит Ставрополья за полугодие упали почти на 80%

В январе—июне 2026 года на Ставрополье сократился объем инвестиций в основной капитал в ряде видов экономической деятельности. Наиболее низкий индекс физического объема зафиксирован в административной деятельности и сопутствующих дополнительных услугах — 9,4% к уровню аналогичного периода 2025 года. Такие данные приводятся в материалах Северо-Кавказстата, с которыми ознакомился «Ъ-Кавказ». Показатели рассчитаны по организациям без субъектов малого предпринимательства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На административную деятельность и сопутствующие услуги за полугодие пришлось 110,8 млн руб. инвестиций, или 0,2% их общего объема против 1,7% годом ранее. Инвестиции в гостиницы и предприятия общественного питания составили 11,7 млн руб., индекс физического объема — 22,1%, а доля в структуре инвестиций — 0,1% против 0,3% годом ранее.

В образование было направлено 541,3 млн руб. инвестиций. Индекс физического объема составил 18,5% к январю—июню 2025 года. Доля образования в общей структуре инвестиций сократилась с 4,1% до 1,1%. В производство электрического оборудования направлено 123 млн руб., индекс физического объема составил 22%, а доля отрасли уменьшилась с 0,7% до 0,3%.

В транспортировку и хранение вложено 4,27 млрд руб., индекс физического объема составил 33,6% к уровню годом ранее. Доля этой сферы в общей структуре инвестиций сократилась с 20% до 9%. Внутри отрасли инвестиции в складское хозяйство и вспомогательную транспортную деятельность составили 1,46 млрд руб., индекс физического объема — 19,1%, доля — 3,1% против 12,3% годом ранее.

Инвестиции в информацию и связь составили 2,35 млрд руб., индекс физического объема — 53,2%. Доля отрасли снизилась с 5,9% до 4,9%. В оптовую и розничную торговлю, а также ремонт автотранспортных средств и мотоциклов направлено 2,27 млрд руб., индекс составил 61%.

В обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха направлено 3,92 млрд руб., индекс физического объема составил 60,5%. Доля этого направления в инвестиционной структуре снизилась с 10% до 8,2%. В строительство вложено 294,2 млн руб., индекс физического объема — 56,6%, доля — 0,6% против 0,8% годом ранее.

Одновременно отдельные отрасли показали рост инвестиций. В добычу полезных ископаемых вложено 20,8 млн руб., индекс физического объема составил 218,3%, то есть инвестиции выросли в 2,2 раза. Доля отрасли увеличилась с 0,5% до 1,7%. В сельское, лесное хозяйство, охоту, рыболовство и рыбоводство направлено 8,35 млрд руб., индекс физического объема составил 109,2%, а доля отрасли выросла с 11,9% до 17,5%.

В производство прочей неметаллической минеральной продукции направлено 2,15 млрд руб., что соответствует росту в 2,5 раза к уровню годом ранее; доля отрасли выросла с 1,3% до 4,5%. Еще один рост зафиксирован в сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов и ликвидации загрязнений: инвестиции составили 2,87 млрд руб., индекс физического объема — в 1,8 раза, а доля в общей структуре выросла с 2,4% до 6%.

Роман Лаврухин