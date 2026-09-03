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На Дону показатель травматизма в ЧС планируют снизить на 87,4% к 2030 году

Правительство Ростовской области актуализировало госпрограмму «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах». Согласно изменениям, к 2030 году планируется снизить численность пострадавших в ЧС на 87,4% к уровню 2021 года, а также обеспечить 100% населения противопожарным прикрытием в рамках нормативных сроков прибытия пожарных. Соответствующая информация содержится в постановлении правительства, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Ростовская область традиционно остается регионом с высоким риском чрезвычайных ситуаций: по данным многолетних наблюдений (2015–2025 годы), ежегодно в области вводится от 8 до 75 режимов ЧС. Ежегодно фиксируется свыше более 13 тыс. пожаров различного характера, а порядка 0,3% жителей региона до сих пор не обеспечены противопожарным прикрытием с соблюдением нормативов по времени прибытия первого подразделения.

Новая редакция программы защиты населения от ЧС позволит снизить число пострадавших в ЧС к 2030 году на 87,4% относительно показателя 2021 года., обеспечить 100% населения противопожарным прикрытием в соответствии с нормативами прибытия пожарных к месту вызова. Это означает, что в любой точке области помощь должна прибывать в установленные регламентом сроки, что напрямую влияет на скорость локализации пожаров и спасение жизней.

Еще актуализированная программа позволит модернизировать региональную систему оповещения — охват населения действующей системой должен достичь 90%. Это особенно важно для зон, подверженных быстроразвивающимся угрозам (паводки, природные пожары, техногенные аварии).

Общий объем финансирования программы на 2024–2030 годы составляет 11,6 млрд руб.

Наталья Белоштейн

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