Объем строительных работ в Ставропольском крае в июле упал вдвое

Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство» в Ставропольском крае в июле 2026 года, составил 15,43 млрд руб., что на 50,5% меньше, чем за тот же месяц прошлого года. Индекс физического объема строительных работ составил 49,5% к июлю 2025 года. Об этом говорится в материалах Северо-Кавказстата, с которыми ознакомился «Ъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Для сравнения, в июле 2025 года в крае было выполнено строительных работ на 31,34 млрд руб. Таким образом, в годовом сопоставлении объем работ сократился на 15,91 млрд руб. При этом в июле 2025 года индекс физического объема составлял 126,3% к июлю 2024 года.

Июльский результат стал наиболее низким среди всех месяцев 2026 года по отношению к соответствующему месяцу предыдущего года. В январе индекс физического объема составлял 88,6%, в феврале — 66,8%, в марте — 72,6%, в апреле — 89,9%, в мае — 81,3%, в июне — 62,7%. В июле показатель снизился до 49,5%.

В абсолютном выражении объем строительных работ в июле составил 15,43 млрд руб. Это третий по величине месячный показатель с начала 2026 года: больше было выполнено в июне — 17,8 млрд руб., и апреле — 15,74 млрд руб. В январе объем работ составлял 8,52 млрд руб., в феврале — 7,47 млрд руб., в марте — 12,54 млрд руб., в мае — 13,96 млрд руб.

При этом относительно непосредственно предыдущего месяца индекс физического объема в июле составил 86,8%. В июне этот показатель составлял 127,4%, то есть в июле физический объем строительных работ снизился и в месячном сопоставлении.

Снижение в июле произошло на фоне уже сложившегося отставания от прошлогодних объемов. За январь—март 2026 года в крае было выполнено строительных работ на 28,53 млрд руб., или 74,9% от уровня первого квартала 2025 года. За январь—июнь объем достиг 76,02 млрд руб., что соответствовало 75,1% прошлогоднего показателя за тот же период.

После июльских данных общий объем выполненных строительных работ за январь—июль составил 91,45 млрд руб. Индекс физического объема за семь месяцев достиг 69,1% к январю—июлю 2025 года. За аналогичный период прошлого года объем составлял 131,2 млрд руб., а индекс физического объема — 101,7%.

В 2025 году строительная деятельность в крае, напротив, демонстрировала положительную динамику. За январь—июль прошлого года объем работ составил 131,2 млрд руб., что на 1,7% превышало показатель января—июля 2024 года. По итогам всего 2025 года было выполнено строительных работ на 274,51 млрд руб., индекс физического объема составил 105,5%.

В помесячной динамике 2025 года объем строительных работ составлял 9,31 млрд руб. в январе, 10,87 млрд руб. в феврале, 16,86 млрд руб. в марте, 17,25 млрд руб. в апреле, 17,16 млрд руб. в мае, 28,41 млрд руб. в июне и 31,34 млрд руб. в июле. В июне и июле 2025 года индекс физического объема составлял соответственно 121,9% и 126,3% к тем же месяцам 2024 года.

В июле 2026 года объем строительных работ в крае, по данным Северо-Кавказстата, составил примерно половину от прошлогоднего июльского объема — 15,43 млрд руб. против 31,34 млрд руб. При этом конкретные причины изменения показателей и структура выполненных работ в представленной оперативной информации не приводятся.

Валерий Климов