На Ставрополье строительство за семь месяцев сократилось почти на треть

Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство» в Ставропольском крае в январе—июле 2026 года, составил 91,45 млрд руб., что соответствует 69,1% от показателя за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводятся в материалах Северо-Кавказстата, с которыми ознакомился «Ъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ Фото: Татьяна Салахетдинова / Коммерсантъ

За январь—июль 2025 года объем выполненных строительных работ составлял 131,2 млрд руб. Таким образом, в сопоставлении с прошлогодним показателем объем работ за семь месяцев сократился на 39,75 млрд руб.

Снижение объемов строительства фиксировалось на протяжении всего первого полугодия. В январе 2026 года было выполнено работ на 8,52 млрд руб., индекс физического объема составил 88,6% к январю 2025 года. В феврале объем составил 7,47 млрд руб., индекс — 66,8%, в марте — 12,54 млрд руб. и 72,6% соответственно. За январь—март объем работ достиг 28,53 млрд руб., или 74,9% от уровня первого квартала 2025 года.

В апреле объем строительных работ составил 15,74 млрд руб., индекс физического объема — 89,9% к апрелю прошлого года. В мае было выполнено работ на 13,96 млрд руб., что соответствовало 81,3% прошлогоднего уровня. В июне объем составил 17,8 млрд руб., а индекс физического объема — 62,7%. По итогам января—июня объем достиг 76,02 млрд руб., или 75,1% от показателя за первые шесть месяцев 2025 года.

В июле объем выполненных строительных работ составил 15,43 млрд руб. Для сравнения, в июле 2025 года этот показатель достигал 31,34 млрд руб. Индекс физического объема в июле 2026 года составил 49,5% к июлю прошлого года.

Июльский показатель стал минимальным среди месячных значений 2026 года по индексу физического объема относительно соответствующего месяца прошлого года: в январе он составлял 88,6%, в феврале — 66,8%, в марте — 72,6%, в апреле — 89,9%, в мае — 81,3%, в июне — 62,7%, в июле — 49,5%.

При этом в абсолютном выражении наибольший объем строительных работ за первые семь месяцев пришелся на июнь — 17,8 млрд руб., апрель — 15,74 млрд руб., июль — 15,43 млрд руб. и май — 13,96 млрд руб. В первом квартале месячный объем составлял от 7,47 млрд до 12,54 млрд руб.

Для сравнения, в январе—июле 2025 года объем строительных работ по краю составлял 131,2 млрд руб. и соответствовал 101,7% от уровня января—июля 2024 года. За весь 2025 год объем достиг 274,51 млрд руб., а индекс физического объема составил 105,5%.

Роман Лаврухин