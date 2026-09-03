Населению Ростовской области с начала года оказали услуг на 315,5 млрд рублей

С начала года жителям Ростовской области оказали платных услуг на 315,5 млрд руб., что в сопоставимой оценке превысило показатель предыдущего года на 3,4%. Такие данные опубликовал Ростовстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В структуре рынка, как следует из отчета, преобладают жилищно-коммунальные, бытовые, транспортные, телекоммуникационные и медицинские услуги — их совокупная доля составила чуть более 80% общего объема.

В июле, в период отпускного сезона, наибольший помесячный прирост зафиксирован в сегментах услуг гостиниц — на 58%, специализированных коллективных средств размещения — на 53%, турагентств — на почти 23%.

Объем бытовых услуг за семь месяцев достиг 71,7 млрд руб., превысив уровень аналогичного периода прошлого года на 4,1% в сопоставимых ценах. В их структуре 43,4% пришлось на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования, 24,1% — на ремонт и строительство жилья и других построек, 11,9% — на парикмахерские и косметические услуги.

Константин Соловьев