На Дону впервые пройдет фестиваль русского языка

Первый фестиваль «Русское слово: сила и красота языка» пройдет в Ростовской области 8 сентября, в День языков народов России. В течение дня в библиотеках и креативных пространствах региона организуют лекции, дискуссии, мастер-классы и встречи с писателями, журналистами и филологами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

Одной из участниц программы станет писатель и журналист Елизавета Лосева, более десяти лет работавшая на телевидении. Она специализируется на историческом детективе и дважды становилась лауреатом федеральной премии «Русский детектив», в том числе получила награду в номинации «Открытие года» за дебютный роман в 2020 году.

Доцент кафедры русского языка Института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации ЮФУ, кандидат филологических наук Наталья Марченко посвятит свое выступление современным языковым процессам, литературным нормам и изменениям русского языка. Прозаик, публицист и краевед Антонина Попова, состоящая в Союзе писателей России, расскажет о роли русского слова в литературе, исторической памяти и культурной жизни Дона.

Заместитель губернатора Ростовской области Дмитрий Шарков отметил, что фестиваль проводится в Год единства народов России. По его словам, для региона с исторически многонациональным населением русский язык остается одним из инструментов культурного взаимодействия и сохранения связи между поколениями.

Мероприятия будут проходить на разных площадках по индивидуальному расписанию, что позволит посетителям выбрать несколько событий в течение дня. Участие бесплатное, но для посещения необходима предварительная регистрация.

Организаторами фестиваля выступают министерство региональной политики Ростовской области, АНО «Агентство развития гражданских инициатив Ростовской области» и Ростовская-на-Дону городская централизованная библиотечная система.

Валерий Климов