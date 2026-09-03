Жителей Ростова в сентябре не коснулось повышение тарифа на вывоз мусора

Стоимость обращения с твердыми коммунальными отходами для жителей Ростова-на-Дону в сентябре не изменилась, несмотря на пересмотр тарифа Мясниковского межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса. Новый тариф в размере 752,65 руб. за кубометр пока применяется только для юридических лиц. Об этом сообщил руководитель Региональной службы по тарифам Ростовской области Алексей Лукьянов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По словам господина Лукьянова, из-за изменения тарифа Мясниковского МЭОК региональные власти намерены ограничить рост платы населения за обращение с ТКО в Ростове и Мясниковском районе. Для жителей многоквартирных домов Ростова в сентябре действует тариф 639,69 руб. за кубометр, для частного сектора — 567,12 руб.

Очередное изменение платежей для ростовчан запланировано на 1 октября. Тогда тариф для населения вырастет на 9,8%.

В Мясниковском районе повышение для части жителей началось уже в сентябре. Тариф для многоквартирных домов увеличился на 4,66 руб., до 707,01 руб. за кубометр против 702,35 руб. ранее. С 1 октября он должен вырасти еще на 6,5%. Для частных домов в сентябре тариф сохранился на уровне 586,43 руб. за кубометр, однако с октября его также увеличат на 9,8%.

Пересмотр тарифа Мясниковского МЭОК связан с предписанием Федеральной антимонопольной службы России. Установленный ФАС размер — 752,65 руб. за кубометр — будет действовать до конца 2026 года.

Валерий Климов