Жителей Ростова в сентябре не коснулось повышение тарифа на вывоз мусора
Стоимость обращения с твердыми коммунальными отходами для жителей Ростова-на-Дону в сентябре не изменилась, несмотря на пересмотр тарифа Мясниковского межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса. Новый тариф в размере 752,65 руб. за кубометр пока применяется только для юридических лиц. Об этом сообщил руководитель Региональной службы по тарифам Ростовской области Алексей Лукьянов.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
По словам господина Лукьянова, из-за изменения тарифа Мясниковского МЭОК региональные власти намерены ограничить рост платы населения за обращение с ТКО в Ростове и Мясниковском районе. Для жителей многоквартирных домов Ростова в сентябре действует тариф 639,69 руб. за кубометр, для частного сектора — 567,12 руб.
Очередное изменение платежей для ростовчан запланировано на 1 октября. Тогда тариф для населения вырастет на 9,8%.
В Мясниковском районе повышение для части жителей началось уже в сентябре. Тариф для многоквартирных домов увеличился на 4,66 руб., до 707,01 руб. за кубометр против 702,35 руб. ранее. С 1 октября он должен вырасти еще на 6,5%. Для частных домов в сентябре тариф сохранился на уровне 586,43 руб. за кубометр, однако с октября его также увеличат на 9,8%.
Пересмотр тарифа Мясниковского МЭОК связан с предписанием Федеральной антимонопольной службы России. Установленный ФАС размер — 752,65 руб. за кубометр — будет действовать до конца 2026 года.