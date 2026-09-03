Температура воды в Сочи снизилась до +26 градусов

Температура воды в Черном море около Сочи снизилась на несколько градусов, однако это не свидетельствует о приближении конца бархатного сезона. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведущего сотрудника Гидрометцентра РФ Марину Макарову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ

По данным синоптика, сейчас температура воды в районе Сочи составляет +26 градусов. Для сравнения, в Калининграде вода прогрелась до 19 градусов, в Ейске — до 22, в Евпатории, Алуште и Ялте — до +23, в Феодосии и Анапе — до +24, в Геленджике и Туапсе — до +26 градусов.

Госпожа Макарова отметила, что снижение температуры воды в Сочи не связано с сезонным похолоданием. По ее словам, температура моря может меняться в зависимости от направления ветра и внутренних течений. Подобные колебания происходили и в течение лета.

Синоптик подчеркнула, что бархатный сезон в Сочи продолжится в течение сентября. Этот период характеризуется примерно равными температурами воздуха и воды.

В ближайшие дни ночью в Сочи ожидается от +18 до +23 градусов, днем воздух будет прогреваться до +24...29 градусов.

Ранее сообщалось, что стоимость проживания в Сочи в бархатный сезон в трехзвездочных отелях начинается от 35 тыс. руб., в четырехзвездочных — от 45 тыс., в пятизвездочных — от 114 тыс., а максимальная цена номера может достигать 488 тыс. руб. Как отметил председатель экспертного совета Ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов, спрос на отдых в Сочи остается высоким, однако интерес со стороны жителей юга России снижается, и в бархатный сезон загрузка отелей прогнозируется на уровне 70–75%, санаториев — до 90%.

Мария Удовик