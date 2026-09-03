Загрузка отелей Сочи в бархатный сезон ожидается на уровне 70–75%

В бархатный сезон загрузка отелей в Сочи ожидается на уровне 70–75%, санаториев — до 90%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя экспертного совета Ассоциации отельеров АМОС Дмитрия Богданова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

По словам господина Богданова, спрос на отдых в Сочи остается высоким. Часть туристов откладывала поездки на весну и лето и теперь планирует приехать в город. При этом интерес со стороны жителей юга России снижается. В целом, по оценке эксперта, загрузка отелей в бархатный сезон составит 70–75%, санаториев — до 90%.

Ранее Ассоциация туроператоров России сообщала о стоимости проживания в Сочи в бархатный сезон. В трехзвездочных отелях цены начинаются от 35 тыс. рублей, в четырехзвездочных — от 45 тыс. руб., в пятизвездочных — от 114 тыс. руб. Максимальная стоимость номера может достигать 488 тыс. руб.

С начала года Сочи принял 4,8 млн туристов. В городе работают более 2 тыс. объектов размещения. Среди них 59 санаториев, 162 крупных гостиницы, семь детских лагерей и почти 2 тыс. малых отелей и гостевых домов. Совокупно эти объекты могут принять более 142 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что Сочи стал самым востребованным направлением для отдыха в сентябре. На город приходится 20% всех сентябрьских бронирований. Однако курорт отстает от прошлого года примерно на 10%, Геленджик — на 6%, Туапсе — на 15%, при этом в Анапе загрузка сохраняется примерно на уровне прошлого года, а спрос в Геленджике оказался выше ожиданий. Участники рынка отмечают сокращение глубины бронирований и более осторожный подход туристов к расходам, а среди факторов, влияющих на спрос, называют цены, транспортную доступность, перебои с топливом и изменение логистики поездок.

Мария Удовик