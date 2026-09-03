«Яблоко» обжаловало решение Свердловского облсуда о снятии партсписка с выборов

Представитель «Яблока», глава челябинского реготделения партии Ярослав Щербаков подал апелляционную жалобу на решение Свердловского областного суда об отмене регистрации списка кандидатов по единому округу на выборах депутатов законодательного собрания Свердловской области по иску реготделения ЛДПР. По словам политика, инстанция признала, что выявленные Верховным судом (ВС) РФ нарушения авторских прав и значительное превышение трат вне избирательного фонда со стороны объединения на выборах в Госдуму относится и к региональным выборам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ярослав Щербаков (в центре)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Ярослав Щербаков (в центре)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

«Суд просто уклонился от исследования очевидных вещей, когда мы в ходе заседания представили все доказательства, которые не успели приобщить в ВС РФ. Агитацию на выборах депутатов Госдумы уж точно нельзя воспринимать как побуждение голосовать за кандидатов в заксобрание Свердловской области. На каждом уровне выборов свои избирательные фонды, и истец не смог доказать, что заявленные им расходы были понесены именно в этой кампании»,— рассказал господин Щербаков «Ъ-Урал».

Представитель ЛДПР Андрей Еланцев в ходе заседания указал, что ВС РФ в решении о снятии партсписка «Яблока» с выборов в Госдуму признал существенными нарушения авторских прав в опубликованном на их сайте интервью сооснователя организации Григория Явлинского, в котором без согласия правообладателей использовались строчка из стихотворения Льва Ошанина «Пусть всегда будет солнце», фраза из пьесы «Пять вечеров» Александра Володина «лишь бы не было войны», а также данные «Левада-Центра» (признан в РФ иностранным агентом), символика политических партий, иллюстрация к фразе Льва Толстого из романа «Война и мир» и кадр из одноименного кинофильма 1967 года. Также основанием для отмены регистрации стала оценка Ассоциации блогеров и агентств стоимости размещения агитации в поддержку «Яблока» в интернете в 27,8 млн руб. (при максимальном размере трат в 10 млн руб. вне избирательного фонда на выборах в Свердловской области). Господин Еланцев заявил, что действия «Яблока» были направлены на достижение результата как на выборах в Госдуму, так и в региональные парламенты, а разграничение отсутствовало.

Ярослав Щербаков отметил, что Свердловский облсуд не стал признавать основанием для снятия кандидатов «Яблока» доказательства ЛДПР о том, что партия якобы финансировала кампанию в Свердловской области в том числе из около 2,8 млн руб., которые получила от 310 лиц из США, ОАЭ, Великобритании, Израиля и других стран. «Все пожертвования делали граждане и лица из РФ. При наличии недостоверных сведений при пожертвовании нас обязана уведомить избирательная комиссия, чтобы мы смогли вернуть деньги в бюджет, либо жертвователю. Ничего из этого не делалось»,— пояснил он.

По словам господина Щербакова, Второй апелляционный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге рассмотрит жалобу «Яблока» в течение пяти дней. «Памятуя, как они любят все делать быстро, есть риск, что заседание пройдет уже завтра»,— добавил политик.

Свердловская область стала четвертым российским субъектом, в котором суд снял список кандидатов «Яблока» по единому округу с выборов в региональный парламент. В Карелии и Псковской области инстанции удовлетворили иски от партии «Родина», в Калининградской области — от «Коммунистов России». В Санкт-Петербурге и Ленинградской области избиркомы отказали партии в регистрации, в Тамбовской и Московской областях «яблочники» не сумели собрать нужные документы. Претензий к списку кандидатов от «Яблока» на момент публикации не возникло в Новгородской и Томской областях.

Выборы депутатов заксобрания Свердловской области пройдут 18-20 сентября с использованием системы дистанционного электронного голосования. Всего облизбирком допустил до процедуры 590 претендентов от «Единой России», «Справедливой России», КПРФ, ЛДПР, «Новых людей» и «Яблока» из всех 688 заявившихся политиков. В случае утверждения решения Свердловского областного суда, в выборах продолжат участвовать только 519 кандидатов — 71 политик от «Яблока» официально потеряют статус претендентов. Интересы партии продолжат представлять только 18 кандидатов по одномандатным округам.

Василий Алексеев