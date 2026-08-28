Регионы от «Яблока» недалеко падают

Суды 28 августа сняли списки кандидатов «Яблока» с выборов в заксобрания еще двух регионов. В Свердловской области — по иску местного отделения ЛДПР, в Калининградской — «Коммунистов России», хотя аргументы заявителей в обоих случаях почти полностью повторяли доводы, с которыми «Родина» ранее добилась отмены регистрации федерального списка партии. Эксперт отмечает, что это первый случай в избирательной практике, когда претензии к федеральному списку были «переадресованы» региональным подразделениям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Летова / Коммерсантъ Фото: Мария Летова / Коммерсантъ

В Свердловском облсуде представитель реготделения ЛДПР Андрей Еланцев заявил, что кандидаты от «Яблока», публикуя агитацию в запрещенных соцсетях, злоупотребили свободой массовой информации, а также нарушили авторские права Сбербанка, SberPay и Ozon-банка, разместив в своем Telegram-канале ссылку на графическую инструкцию по перечислению пожертвований, так как логотипы этих организаций использованы без разрешения.

Господин Еланцев добавил, что вынесенное ранее Верховным судом (ВС) решение об отмене регистрации списка «Яблока» в нижнюю палату должно быть применено и к списку на выборах в заксобрание Среднего Урала, поскольку агитация партии использовалась для достижения результата «как на федеральном, так и на региональном уровне». По его словам, в итоге расходы на региональной кампании, произведенные помимо избирательного фонда, значительно превысили допустимые 5% от него, или 10 млн руб.

ВС, напомним, установил, что общая стоимость размещенных в соцсетях и мессенджерах публикаций «Яблока» составила 27,8 млн руб.

Андрей Еланцев также напомнил, что верховная инстанция усмотрела нарушение авторских прав в интервью сооснователя «Яблока» Григория Явлинского, размещенном на сайте партии, которое не содержало каких-либо оговорок о распространении только на федеральном уровне. «Был создан материал, который использовали и для агитации на выборах депутатов заксобрания Свердловской области»,— подчеркнул представитель ЛДПР. Его требования поддержали прокурор и облизбирком.

Схожие аргументы прозвучали и в Калининградском облсуде, где снятия «Яблока» добивались «Коммунисты России». На процессе их представлял исполнительный директор регионального отделения «Русской общины» Максим Макаров, который также ссылался на активность «Яблока» в запрещенных социальных сетях и нарушения авторских прав. Представитель избирательной комиссии области требование истцов поддержал, а прокурор согласился с тем, что действия «яблочников» ставят партию в неравное положение с другими.

В свою очередь, представители «Яблока» говорили об отсутствии оснований для отмены регистрации списков.

«Административный истец злоупотребляет правом и хочет использовать суд как инструмент политической расправы над политическим конкурентом»,— настаивал глава челябинского реготделения Ярослав Щербаков, представлявший партию в Свердловском облсуде. Аналогичные нарушения можно выявить у кандидатов от всех пяти парламентских партий, участвующих в выборах, включая ЛДПР,— все они присутствуют в запрещенных соцсетях, поддержал коллегу депутат гордумы Екатеринбурга, лидер списка кандидатов «Яблока» на выборах в региональное заксобрание Константин Киселев. Наконец, представлявший интересы партии в Калининграде адвокат и правозащитник Роман Морозов утверждал, что постоянные упоминания истцом решения Верховного суда — это способ оказать давление на судью, рассматривающую дело.

Традиционно оглашена пока только резолютивная часть вынесенных решений. Представители «Яблока» обещают их обжаловать. После вступления в силу из десяти регионов, где «Яблоко» выдвигало списки на выборах в заксобрания, они смогут участвовать в гонке только в двух — в Новгородской и Томской областях. Напомним, 25 августа суд удовлетворил иск «Родины» и отменил регистрацию «яблочников» на выборах в Псковской области, а 29 июля — в Карелии. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области избирательные комиссии отказали партии в регистрации из-за выявленных нарушений в документах. В Тамбовской и Московской областях «яблочники» не сумели собрать нужные документы.

Электоральный эксперт Гарегин Митин говорит, что на его памяти впервые за нарушения, допущенные на федеральном уровне, с выборов снимают списки партии и в регионах.

Однако это логично, добавляет он: раз политическая партия ведет агитацию, то она автоматически распространяется и на ее региональные ячейки. Все, что идет в развитие позиции ВС, намного проще обосновывать, но пока непонятно, будет ли подобная практика применяться к остальным участникам выборов, или это единичная ситуация, связанная именно с партией «Яблоко», резюмирует эксперт.

Анастасия Корня; Василий Алексеев, Екатеринбург; Константин Леньков, Санкт-Петербург