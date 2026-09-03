Ресторанную компанию «Мельница» из Таганрога обанкротили с долгом 64 млн рублей

Арбитражный суд Ростовской области 25 августа 2026 года признал банкротом ООО «Мельница» — владельца ресторана в Таганроге с аналогичным названием. Долг компании перед кредитором превысил 64 млн руб. В отношении должника открыта процедура конкурсного производства до 25 февраля 2027 года. Соответствующая информация содержится в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

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Процедура наблюдения в отношении ООО «Мельница», как сообщал «Ъ-Ростов», была введена 5 мая 2026 года по заявлению кредитной организации.

По результатам наблюдения, в реестр требований кредиторов включены требования на общую сумму 63,9 млн руб. Первое собрание кредиторов состоялось 21 августа 2026 года: в нем приняли участие 100% установленных на дату проведения кредиторов. Собрание приняло решение ходатайствовать перед судом о признании должника банкротом и открытии конкурсного производства. Реабилитирующие процедуры (финансовое оздоровление, внешнее управление) не рассматривались.

Конкурсным управляющим ООО «Мельница» назначен член саморегулируемой организации «САУ СРО «Дело» Павел Платонов.

По данным системы «Спарк-Интерфакс», ООО «Мельница» зарегистрировано 24 октября 2012 года в Таганроге. Компания занимается ресторанной деятельностью и доставкой продуктов. Директором является Нина Кикалейшвили, учредителем — Давид Кикалейшвили. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб.

Выручка предприятия в 2025 году составила 14,3 млн руб., чистый убыток — 684 тыс. руб.

Наталья Белоштейн