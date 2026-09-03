В Ставропольском крае зафиксировали незначительный рост цен на бензин

В Ставропольском крае зафиксировали несущественный рост цен на бензин. Об этом сообщили в СевероКавказстате.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В период с 25 по 31 августа средняя стоимость 1 литра бензина в регионе составила 82 руб., увеличившись на 0,17 % относительно показателя предыдущей недели.

Цены по маркам топлива сложились следующим образом: АИ92 — 77,7 руб./л (+0,17 %), АИ95 — 85 руб./л (+0,18 %), АИ98 и выше — 99,9 руб./л, дизельное топливо — 85,6 руб./л.

Мария Хоперская