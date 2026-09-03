В Таганроге масштабное обновление коммунальной сети планируют завершить 30 ноября

В центре Таганрога на пересечении переулка Спартаковского и улицы Петровской продолжается комплексная реконструкция инженерных сетей. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным властей, участок считается одним из ключевых — здесь регулярно случались серьезные порывы. Сейчас подрядная организация завершила строительно-монтажные работы по линии водоснабжения. Специалисты приступили к следующему этапу — подготовительным мероприятиям по замене сетей водоотведения. Водопровод и канализация модернизируются одновременно, что, как отметила глава города, позволит избежать повторных разрытий в будущем.

Из-за проведения работ на перекрестке вводятся временные ограничения дорожного движения. Водителям рекомендуют заблаговременно планировать маршруты объезда и соблюдать требования установленных дорожных знаков.

Весь комплекс работ, согласно договору, планируется завершить к 30 ноября.

Константин Соловьев