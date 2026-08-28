Маршрут перестроен

С начала 2026 года Краснодарский край принял 8,7 млн туристов, из которых 4,7 млн — за два летних месяца. Эксперты оценивают сезон как более слабый в сравнении с прошлогодним — сказались перебои с поставками топлива. По словам участников рынка, глубина бронирования сокращается, гости внимательнее относятся к стоимости размещения и чаще корректируют свои планы на отдых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По оценкам экспертов, в высокий сезон турпоток в Сочи сократился на 10%, Геленджик — на 6%, Туапсе — на 15% год к году

Фото: Екатерина Аболмасова / Коммерсантъ По оценкам экспертов, в высокий сезон турпоток в Сочи сократился на 10%, Геленджик — на 6%, Туапсе — на 15% год к году

Фото: Екатерина Аболмасова / Коммерсантъ

С 1 июня по 1 августа 2026 года Краснодарский край посетили 4,7 млн туристов, а также 2,2 млн гостей приехали на экскурсии. С начала года в Краснодарском крае побывали уже 8,7 млн человек и 3,6 млн экскурсантов. Такие данные Guide предоставили в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия региона.

По информации сервиса поиска и бронирования отелей от 2ГИС «Отелло», летом наиболее популярными направлениями стали Адлер, Сочи, Сириус, Эстосадок и Анапа. В топ-10 также вошли Геленджик, Лазаревское, Красная Поляна, Витязево и Кабардинка. Доля бронирований в Витязево выросла на 100%, в Хосте — на 75%. Средняя продолжительность отдыха в Краснодарском крае составляет три дня. Средняя стоимость проживания выросла на 5% год к году, при этом в Адлере, Сочи и Красной Поляне средний чек немного снизился.

Вице-президент Альянса туристических агентств России (АТА), генеральный директор сети «Розовый слон» Алексан Мкртчян оценивает текущий сезон как более слабый по сравнению с ожиданиями. Исключением он называет Анапу. По его словам, курорт стал «единственным светлым пятном» на Кубани. Остальные основные направления, включая Сочи и Геленджик, пока не превысили показатели прошлого года. На азовском побережье, по его оценке, также не удалось повторить прошлогодний объем туристов — это касается Ейска, Должанской, Кучугур, Голубицкой, Темрюка и Приморско-Ахтарска.

По словам Алексана Мкртчяна, Сочи по количеству гостей отстает от прошлого года примерно на 10%, Геленджик — на 6%, Туапсе — на 15%. При этом оценивать итоги сезона, по мнению эксперта, пока рано: купальный период еще продолжается.

Туристы считают расходы

Участники гостиничного рынка отмечают, что фактический спрос в этом сезоне оказался неоднородным. Генеральный директор сети отелей Lavicon Светлана Лютая говорит, что загрузка заметно ниже и прошлогодних показателей, и ожиданий.

«Мы видим, что спрос стал более осторожным: часть гостей сокращает длительность отдыха, многие принимают решение о поездке в более короткие сроки, чем прежде. Для отельеров это означает необходимость активнее работать с продажами и ценой, а не рассчитывать только на "привычный" поток»,— отмечает госпожа Лютая.

В Lavicon пошли на снижение тарифов. По словам Светланы Лютой, в целом по портфелю цену скорректировали примерно на 10%. Новый объект сети Lavicon, отель «Фрегат» в Адлере категории «четыре звезды», продается по стоимости, сопоставимой с крепкой «тройкой». «Ценовую политику пришлось пересмотреть. Мы снизили базовые тарифы, усилили работу с акциями и спецпредложениями, активнее используем пакетные продукты и программы лояльности»,— говорит госпожа Лютая. По ее словам, меняется и сама работа с туристом. «Маркетинг в прямом смысле борется за гостя: мы детально объясняем, какую ценность гость получает за свои деньги, и усиливаем сервис, чтобы повторные продажи и рекомендации работали не хуже рекламных кампаний»,— поясняет эксперт.

В пресс-службе всесезонного спа-курорта Miracleon (Анапа) среднюю загрузку оценивают примерно в 65%. Она находится примерно на уровне прошлого года, хотя ожидания перед сезоном были выше. «Сравнивать два сезона напрямую не совсем корректно: в прошлом году рынок находился под влиянием ситуации с доступом к морю»,— отмечают в компании. Стоимость размещения изменилась в рамках плановой индексации. При этом основная задача — сохранить баланс между привлекательной ценой для гостя и высоким уровнем сервиса. В Miracleon также отмечают изменение поведения туристов. «Гости стали внимательнее относиться к выбору отдыха, чаще принимают решение ближе к поездке»,— уточнили в компании.

В Геленджике динамика отличается. Управляющая гостиничным комплексом «Дача» и отелем «Атмосфера» Людмила Маджар отмечает увеличение загрузки по сравнению с прошлым годом. «Спрос сформировался активнее, чем мы прогнозировали в начале года: уже в мае мы фиксировали рост бронирований относительно аналогичного периода 2025 года. Особенно высоким спросом пользовались периоды с конца мая по настоящее время — здесь у нас практически полная загрузка»,— говорит госпожа Маджар. Среди причин такой динамики она называет расширение каналов бронирования и перераспределение туристических потоков в пользу внутреннего туризма.

Средняя стоимость размещения в этих объектах, по словам госпожи Маджар, почти не изменилась. Небольшой рост она связывает с инфляцией и увеличением себестоимости услуг. При этом отели сохраняют разные ценовые категории. «Мы корректировали ценовую политику точечно: в менее загруженные периоды предлагали специальные условия»,— отмечает она. Среди таких мер — скидки за длительное проживание, предложения для семей с детьми и пакетные продукты, включая полный пансион для пенсионеров.

Количество участников рынка гостиничных услуг

4695 — июль 2025 года

4875 — июль 2026 года / +3,83% (180)

По данным «Контур,Фокус»

Доходность ищет баланс

Участники рынка связывают экономику гостиничного бизнеса прежде всего с загрузкой, стоимостью номера и расходами. В Lavicon отмечают, что доходность определяется конфигурацией портфеля и качеством операционного управления. Среди ключевых факторов Светлана Лютая называет расположение объектов, в том числе сочетание приморского и горного кластеров, уровень сервиса, управляемость затрат и узнаваемость бренда.

В Miracleon на первое место ставят внешние условия. «Сегодня на доходность гостиничного бизнеса в первую очередь влияют транспортная доступность региона и ощущение безопасности у туристов. Именно они формируют потребительскую уверенность и напрямую отражаются на глубине бронирования, загрузке отелей и экономике сезона»,— уточнили представители компании.

Схожую оценку дает Алексан Мкртчян, однако он расставляет факторы по степени влияния иначе. По его словам, в текущем сезоне на первом месте для туриста находятся цена и транспортная доступность. Неопределенность с логистикой, в частности ситуация с топливом, также влияет на решение о поездке. Вопрос безопасности, считает эксперт, играет меньшую роль, чем стоимость и возможность без проблем добраться до курорта.

«Цена влияет, транспортная доступность. Вот исчезла транспортная доступность — Крым провалился. Неопределенность вокруг поездки — будет бензин или не будет, лотерея — это людей отпугивает»,— говорит господин Мкртчян.

В Miracleon отмечают, что если и говорить о результатах сезона, то только применительно к крупным игрокам с развитой системой прямых продаж и высокой долей постоянных гостей. «Miracleon относится именно к таким игрокам. При этом наши ожидания от сезона были выше»,— говорится в ответе компании.

Вдруг ушли поезда

В Lavicon говорят, что бензиновый кризис ощущался, но не стал определяющим фактором для загрузки. «Часть гостей изменила транспортную модель: больше людей пересели на поезда, изменились маршруты, но спрос на отдых сохранился»,— отмечают в компании. Более существенное влияние на логистику и планирование, по оценке Lavicon, оказали ограничения воздушного пространства и перелетов.

В «Бархатных сезонах» (Сочи) также говорят об изменении поведения гостей. «Гости становятся более внимательны к деталям и заранее продумывают поездку. Например, при планировании путешествия на автомобиле они интересуются инфраструктурой по маршруту, включая доступность топлива»,— отмечают в компании. Одновременно растет запрос на предсказуемость и комфорт.

При этом существенного влияния топливной ситуации на загрузку в «Бархатных сезонах» не фиксируют. «На практике доступность ГСМ в высокий сезон была обеспечена на стабильном уровне, без системных сбоев. Поэтому говорить о существенном влиянии на загрузку не приходится»,— говорят в компании. Гости продолжают приезжать на личном транспорте, в том числе из отдаленных регионов.

По словам заместителя директора по развитию гостиничной деятельности «Группы Мантера» (включает Курорт Красная Поляна, «Сочи Парк Отель», туроператора Mantera Travel, винодельню «Шато де Талю», курортный комплекс Mantera Supreme в Сириусе и другие объекты) Яны Ухановой, этот сезон характеризуется высокой волатильностью и системной переоценкой рыночных ожиданий. Отраслевые прогнозы указывают на возможную коррекцию совокупного дохода гостиничного бизнеса до 40% к концу года на юге России. Среди факторов она называет рост операционных издержек, логистические ограничения и изменение потребительского поведения.

По данным «Группы Мантера», в начале топливных волнений на каждые десять созданных бронирований приходилось до семи отмен. При этом доля гостей, приезжающих на личном транспорте, в сети составляет 20–30%. В компании отмечают, что рост стоимости топлива влияет не только на логистику, но и на потребительские настроения: расходы на товары и услуги растут, а часть необязательных поездок туристы откладывают.

Мария Удовик