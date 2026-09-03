Главные новости к утру 3 сентября

Генпрокурор России Александр Гуцан предложил ввести мораторий на проверки бизнеса, попавшего под удары ВСУ.

Дональд Трамп назвал сотрудничество с Россией хорошим для бизнеса.

В Конгрессе США назвали возможную дату рассмотрения проекта о санкциях против РФ.

Совет ЕС одобрил отмену пошлин на 80% товаров из Армении.

Министр обороны Эстонии увольняется из-за скандала с закупкой снарядов Украине.

За ночь на подлете к Москве сбили 27 БПЛА.

ICAO призвала страны защитить гражданские самолеты от военных угроз.