Главные новости к утру 3 сентября
Генпрокурор России Александр Гуцан предложил ввести мораторий на проверки бизнеса, попавшего под удары ВСУ.
Дональд Трамп назвал сотрудничество с Россией хорошим для бизнеса.
В Конгрессе США назвали возможную дату рассмотрения проекта о санкциях против РФ.
Совет ЕС одобрил отмену пошлин на 80% товаров из Армении.
Министр обороны Эстонии увольняется из-за скандала с закупкой снарядов Украине.
За ночь на подлете к Москве сбили 27 БПЛА.
ICAO призвала страны защитить гражданские самолеты от военных угроз.