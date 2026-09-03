Совет ЕС одобрил отмену пошлин на 80% товаров из Армении

Совет Евросоюза одобрил инициативу Еврокомиссии о либерализации торговли с Арменией на два года. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

Согласно принятому решению, Европейский союз временно приостановит пошлины на импорт части армянских товаров. Меры затронут порядка 80% экспорта страны в ЕС — льготы охватят объемы, эквивалентные почти 99% армянского экспорта свежих фруктов, овощей и растений в Россию, а также более 91% напитков и алкоголя. Меры призваны поддержать экономику Армении после торговых ограничений и сбоев транзитных маршрутов со стороны России, сообщили в Совете.

Меры будут действовать только в том случае, если Ереван не будет ограничивать доступ европейских товаров на свой рынок. Также Армения должна начать соблюдать правила происхождения товаров, участвовать в административном сотрудничестве с ЕС и продолжит соблюдать ключевые положения CEPA (соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между ЕС и Арменией), прописано в документе.

В Совете ожидают, что Европарламент утвердит эти меры на пленарной сессии в сентябре. Регламент вступит в силу на следующий день после его публикации в Официальном журнале Евросоюза.

В мае и июне Россельхознадзор запретил ввоз армянских цветов, минеральной воды, рыбы, а также многих овощей и фруктов. Одновременно был введен запрет на транзит этих товаров через ЕАЭС. Для смягчения последствий этих мер, Еврокомиссия выделила Армении €34 млн.