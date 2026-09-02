Трамп назвал сотрудничество с Россией хорошим для бизнеса

Президент США Дональд Трамп заявил, что сотрудничество с Россией хорошо для развития бизнеса. Об этом он сказал во время пресс-концеренции в Овальном кабинете.

«Мы хотим поддерживать хорошие отношения с Россией, Украиной и со всеми. Это отлично скажется на бизнесе: у России огромные территории, весьма ценные земли, происходит много хорошего»,— сказал господин Трамп.

Американский президент добавил, что ведет диалог как с президентом России Владимиром Путиным, так и с украинским президентом Владимиром Зеленским. По его словам, США хотят провести саммит с господином Путиным, когда конфликт будет приближаться к своему завершению.

В Кремле отмечали, что контакты России с США продолжаются по имеющимся каналам на постоянной основе. При этом переговоры по украинскому конфликту заморожены, говорил Владимир Путин. Он отмечал, что Москве комфортно работать по Украине с переговорщиками Дональда Трампа.