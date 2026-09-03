В Конгрессе США назвали возможную дату рассмотрения проекта о санкциях против РФ

Рассмотрение законопроекта о санкциях против России может начаться в Палате представителей США 14 сентября, сообщил изданию The Hill конгрессмен-республиканец Дон Бэкон. По его словам, пауза дает время на то, чтобы убедить сомневающихся членов поддержать документ.

Ранее законопроект столкнулся с сопротивлением в нижней палате Конгресса. Демократы опасаются, что документ наделит президента США Дональда Трампа чрезмерными тарифными полномочиями — документ позволяет вводить пошлины до 100% на товары крупнейших покупателей российских энергоресурсов. Как отмечает The Hill, конгрессмены либертарианских взглядов возражают против расширения черных списков и кодификации существующих ограничений.

Сенат США одобрил проект о новых санкциях против России в конце июля. Спустя два дня после первого голосования документ прошел повторное утверждение, получив поддержку 86 из 100 сенаторов и Белого дома. Законопроект позволяет президенту США вводить на импорт российских товаров пошлины до 500% на пять лет, а также продлевает ограничения против Ирана до 2031 года.

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