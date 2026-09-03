За ночь на подлете к Москве сбили 27 БПЛА

Силы ПВО сбили еще 17 беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Общее число дронов, которые были уничтожены на подлете к городу, достигло 27.

На месте падения обломков работают экстренные службы, написал мэр в Telegram. Подробности происшествия он не уточнил.

Сейчас в Москве закрыт аэропорт Жуковский, сообщали в Росавиации. Ограничена работа Домодедово и Внуково — они принимают и выпускают самолеты «по согласованию с соответствующими органами».