ICAO призвала страны защитить гражданские самолеты от военных угроз

Международная организация гражданской авиации (ICAO) призвала государства взять на себя более строгие обязательства по защите гражданских воздушных судов от любых рисков, возникающих в зонах конфликтов. Обращение опубликовано на сайте ведомства.

В организации заявили, что опасность применения оружия против гражданских самолетов по всему миру растет. Сейчас угрозу авиации представляют оружие высокой дальности, БПЛА, средства РЭБ, а также современные системы ПВО, отметили там.

«ICAO отмечает возрастающий риск того, что гражданские воздушные суда могут стать мишенью или оказаться под перекрестным огнем. Хотя авиационная отрасль способна изменять маршруты полетов и продолжать работу во время конфликтов, эта оперативная гибкость не устраняет фундаментальную угрозу безопасности»,— добавили в организации.

Призыв был опубликован после заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что российское небо «становится небезопасным» для авиакомпаний и будет «де-факто закрыто». Он говорил, что беспилотники «будут появляться так, что с этим придется считаться». Президент России Владимир Путин назвал эти угрозы «заявкой на гостерроризм».