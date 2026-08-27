Более 43 млн рублей выделено на покупку учебников для Крыма
Более 43 млн руб. выделено Республике Крым из резервного фонда правительства Российской Федерации на приобретение государственных учебников по истории для учащихся 8–9-х классов и по обществознанию для 9–10-х классов. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
Фото: пресс-служба президента РФ
По его словам, на выделенные средства будет куплено более 146 тыс. экземпляров учебной литературы. Этот объем позволит полностью закрыть потребность всех крымских школ в пособиях по указанным предметам.
Сергей Аксенов выразил благодарность Правительству России за внимание к нуждам крымского образования.
«Уверен, что новые учебники станут надежным подспорьем для наших педагогов и помогут ребятам глубже освоить предметы, которые формируют личность гражданина и патриота»,— заявил глава Крыма.