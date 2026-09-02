Суд в Сочи взыскал более 72 млн рублей по делу о госконтрактах

Суд в Сочи удовлетворил иск прокуратуры о взыскании в пользу Российской Федерации более 72 млн руб. ущерба, причиненного при исполнении государственных контрактов. Прокуратура города провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции и установила нарушения при проведении закупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным прокуратуры, руководители коммерческих обществ, действуя в рамках картельного сговора, ограничили конкуренцию при участии в закупках. Они обеспечили неправомерное заключение контрактов с подконтрольными организациями.

В дальнейшем при исполнении контрактных обязательств публичному заказчику предоставляли недостоверные сведения о фактической стоимости поставленных продуктов питания. В результате бюджетные средства на сумму свыше 72 млн руб. были похищены.

Прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании причиненного ущерба в пользу Российской Федерации. Суд рассмотрел заявление и удовлетворил требования прокуратуры.

Исполнение судебного акта контролирует прокуратура.

«Ъ-Сочи» писал, что Центральный районный суд курорта взыскал 5,5 млрд руб. с юрлица и его бенефициаров за вред окружающей среде, установив, что компания без лицензии занималась отходами с марта 2023 по октябрь 2025 года. Проверка прокуратуры показала загрязнение почв на 10 га, иск был удовлетворен полностью.

Мария Удовик