Суд взыскал с юрлица 5,5 млрд рублей за загрязнение почв в Сочи

Центральный районный суд Сочи удовлетворил исковые требования о взыскании с юридического лица и его бенефициаров компенсации вреда, причиненного окружающей среде. Размер взыскания составил 5,5 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Проверку соблюдения природоохранного законодательства провела прокуратура Сочи Краснодарского края. Как установили в ходе проверки, юридическое лицо в рамках исполнения контрактных обязательств перед МУП города Сочи «Водоканал» с марта 2023 года по октябрь 2025 года вело предпринимательскую деятельность по обращению с отходами без соответствующей лицензии.

Согласно результатам лабораторных испытаний и экспертиз, такая деятельность привела к загрязнению почв на земельном участке площадью около 10 га. В связи с выявленными нарушениями прокуратура направила в суд исковое заявление к юридическому лицу и его бенефициарам.

Центральный районный суд Сочи удовлетворил требования прокурора в полном объеме. С ответчиков взыскали ущерб, причиненный окружающей среде, в размере 5,5 млрд руб.

Ранее в материалах суда указывалось, что деятельность по обращению с отходами проводилась с марта 2023 года по октябрь 2025 года без необходимой лицензии. В результате загрязнение почв затронуло земельный участок площадью около 10 га.

Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры Краснодарского края.

Мария Удовик