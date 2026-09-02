Средняя заполняемость речного транспорта на Дону снизилась до 16%

Речные суда, выполняющие маршруты по Дону, в среднем заполняются на 16% при выполнении рейса. Об этом сообщили «Ъ-Ростов» в судоходной пассажирской компании «Дон».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СПК «Дон» Фото: СПК «Дон»

«По данным на апрель-август 2026 года, средний процент заполняемости судна по всем маршрутам составляет 16,1%»,— рассказали в компании. При этом ранее сообщалось, что в апреле-мае около пассажиры выкупали в среднем около четверти билетов (25%) на рейсы.

Всего за апрель-август СПК «Дон» перевезла более 30 тыс. пассажиров. Это больше показателя аналогичного периода прошлого года (27 тыс. пассажиров). «Одной из причин роста пассажиропотока может быть увеличение количества рейсов по популярным маршрутам»,— отметили в компании.

Кристина Федичкина