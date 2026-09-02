На Дону изменили порядок выплат за поврежденное при атаках БПЛА жилье

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подписал постановление, упрощающее порядок оказания финансовой помощи владельцам жилья, разрушенного или поврежденного в результате атак беспилотных летательных аппаратов. Новые правила распространяются на случаи, возникшие с 31 июля 2026 года. Соответствующее постановление размещено на сайте регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Главное изменение — расчет по реальной площади. Ранее компенсацию за полностью утраченное жилье определяли исходя из числа зарегистрированных жильцов: одинокому человеку засчитывали не более 33 кв. м, семье из двух человек — 42 кв. м, семье из трех и более — по 18 кв. м на каждого. Теперь выплата будет рассчитываться по фактической площади утраченного объекта. Например, если одинокий собственник лишился дома площадью 60 кв. м, возмещение начислят за все 60 кв. м, а не за 33. При потере жилья из-за иных чрезвычайных ситуаций прежние нормативы сохраняются.

Отменены отдельные основания для отказа. Отсутствие прописки и факт проживания в поврежденном объекте на момент введения режима ЧС больше не являются препятствием для получения помощи. Не повлияет на выплату и наличие у собственника другого пригодного для проживания жилья. Эти положения действуют как для разрушенных, так и для поврежденных объектов.

В случае гибели собственника право на получение помощи переходит к его семье, в том числе если при жизни деньги не были перечислены.

Стоимость квадратного метра для расчета компенсации будет определяться по цене, действовавшей на дату введения режима ЧС. Соответствующие значения для каждого муниципалитета устанавливает областное министерство строительства.

Сохраняющиеся ограничения. Помощь предоставляется однократно на один объект. Приобрести жилье на выделенные средства у родителей или детей — собственных либо супруга — запрещено. Для получения выплаты собственник обязан безвозмездно передать разрушенный объект муниципалитету; если речь идет о частном доме, вместе с ним переходит и земельный участок. Если недвижимость была застрахована, областная помощь не назначается. Исключение — ипотечное страхование: средства могут быть выделены, если страховая выплата пошла на погашение кредита, но ее оказалось недостаточно для покупки нового жилья или восстановления поврежденного.

Наталья Белоштейн