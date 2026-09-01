Путин: контакты между спецслужбами России и США осуществляются всегда

Российские и американские спецслужбы всегда поддерживают контакт. Так президент России Владимир Путин прокомментировал недавний визит директора ЦРУ в Москву.

«Контакты всегда есть, всегда были. Даже во времена холодной войны... Мы за то, чтобы любые переговоры были наполнены, прежде всего, конкретным содержанием»,— сказал Владимир Путин.

25 августа Москва глава ЦРУ Джон Рэтклифф приехал в Москву. Во время визита он провел переговоры с руководителем СВР Сергеем Нарышкиным, а также, по информации The New York Times, с директором ФСБ Александром Бортниковым. По данным Axios, господин Рэтклифф выступил с инициативой организовать саммит лидеров США, Украины и России. Комментируя это предложение, спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что такая встреча может быть, но только для «фиксации договоренностей».