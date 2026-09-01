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Путин: контакты между спецслужбами России и США осуществляются всегда

Российские и американские спецслужбы всегда поддерживают контакт. Так президент России Владимир Путин прокомментировал недавний визит директора ЦРУ в Москву.

«Контакты всегда есть, всегда были. Даже во времена холодной войны... Мы за то, чтобы любые переговоры были наполнены, прежде всего, конкретным содержанием»,— сказал Владимир Путин.

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25 августа Москва глава ЦРУ Джон Рэтклифф приехал в Москву. Во время визита он провел переговоры с руководителем СВР Сергеем Нарышкиным, а также, по информации The New York Times, с директором ФСБ Александром Бортниковым. По данным Axios, господин Рэтклифф выступил с инициативой организовать саммит лидеров США, Украины и России. Комментируя это предложение, спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что такая встреча может быть, но только для «фиксации договоренностей».

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