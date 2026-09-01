Путин назвал слухи о новой мобилизации «чушью собачей»

Президент РФ Владимир Путин назвал слухи о том, что российские власти собираются провести новую мобилизацию в стране, «чушью собачьей». Он назвал их распространение информационной атакой на Россию.

Ранее о том, что никаких планов мобилизации в России нет, говорил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом же заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Предыдущая мобилизация в России была объявлена президентом 21 сентября 2022 года. Официального указа о ее прекращении Владимир Путин не подписывал.