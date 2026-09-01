Путин назвал угрозы Зеленского закрыть небо России заявкой на гостерроризм
Президент России Владимир Путин назвал угрозы президента Украины Владимира Зеленского закрыть воздушное пространство России «заявкой на гостерроризм».
«Я не слышал таких заявлений, но если это сказано вслух, то это просто заявка на государственный терроризм... Они (власти Украины.— "Ъ") просят у нас возобновления переговоров, просят о личных встречах. С террористами переговоры не ведут. Это первое. А второе: если, не дай Бог, такие трагедии будут происходить, мы найдем, чем ответить. Пусть никто не сомневается»,— заявил президент.
Владимир Путин прокомментировал сегодняшнее заявление Владимира Зеленского о том, что российское небо «становится небезопасным» для авиакомпаний и будет «де-факто закрыто». По словам президента Украины, беспилотники «будут появляться так, что с этим придется считаться».
Российский президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что готов к переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским, но считает, что для такой встречи должна быть подготовлена почва.
В сентябре 2025 года Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, подчеркнул, что не видит смысла в контактах на высшем уровне, поскольку по ключевым вопросам договориться будет невозможно, несмотря на готовность к контактам. Тогда же он назвал предложения украинской стороны по местам встречи избыточными, указав, что лучшее место для переговоров — Москва.
23 июня 2026 года Владимир Путин заявил, что открытое письмо Владимира Зеленского, где предлагалось провести переговоры в третьей стране, не создает предпосылок для переговоров, так как такие обращения сводятся к созданию «конфликтного потенциала». Тем не менее, 1 сентября 2026 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что предложение президенту Украины Владимиру Зеленскому приехать в Москву на саммит с Владимиром Путиным все еще в силе.