Путин назвал угрозы Зеленского закрыть небо России заявкой на гостерроризм

Составлено ИИ-Ассистентъ

Российский президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что готов к переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским, но считает, что для такой встречи должна быть подготовлена почва.

В сентябре 2025 года Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, подчеркнул, что не видит смысла в контактах на высшем уровне, поскольку по ключевым вопросам договориться будет невозможно, несмотря на готовность к контактам. Тогда же он назвал предложения украинской стороны по местам встречи избыточными, указав, что лучшее место для переговоров — Москва.

23 июня 2026 года Владимир Путин заявил, что открытое письмо Владимира Зеленского, где предлагалось провести переговоры в третьей стране, не создает предпосылок для переговоров, так как такие обращения сводятся к созданию «конфликтного потенциала». Тем не менее, 1 сентября 2026 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что предложение президенту Украины Владимиру Зеленскому приехать в Москву на саммит с Владимиром Путиным все еще в силе.