Путин: переговоры по Украине заморожены

Переговорный процесс по Украине в целом заморожен, заявил президент России Владимир Путин. При этом Москва готова откликнуться на «какой-то позитив» в этом вопросе, добавил он.

«Если кто-то в состоянии внести какой-то позитив в этот переговорный процесс, который в известной степени заморожен, на сегодняшний день, как мы понимаем, то в целом мы не против»,— сказал президент на полях Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Владимир Путин также отметил, что любые переговоры по конфликту на Украине должны быть наполнены «конкретным содержанием». Он также добавил, что Москве комфортно работать по Украине с близкими президента США Дональда Трампа.