Путин: переговоры по Украине заморожены
Переговорный процесс по Украине в целом заморожен, заявил президент России Владимир Путин. При этом Москва готова откликнуться на «какой-то позитив» в этом вопросе, добавил он.
«Если кто-то в состоянии внести какой-то позитив в этот переговорный процесс, который в известной степени заморожен, на сегодняшний день, как мы понимаем, то в целом мы не против»,— сказал президент на полях Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Владимир Путин также отметил, что любые переговоры по конфликту на Украине должны быть наполнены «конкретным содержанием». Он также добавил, что Москве комфортно работать по Украине с близкими президента США Дональда Трампа.
Президент России Владимир Путин на саммите ШОС в Киргизии (с 31 августа по 1 сентября) проведет девять двусторонних встреч, включая переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом Ирана Масудом Пезешкианом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
В августе 2026 года Владимир Путин заявил, что поступающие Москве предложения по возможному урегулированию украинского конфликта являются зондированием позиций, и часть из них он охарактеризовал как необычные и неприемлемые для России. В конце августа 2026 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что тема переговоров по мирному урегулированию на Украине находится на паузе и новых инициатив по этому поводу нет.
Контакты между делегациями РФ, Украины и США проходили в феврале 2026 года в Женеве, где обсуждались вопросы прекращения огня, но системного соглашения достичь не удалось. В этот же период глава ЦРУ предложил провести трехстороннюю встречу президентов США, России и Украины, чтобы убедить Владимира Путина вернуться к переговорам, но Россия не считает украинскую сторону независимой и суверенной, предпочитая договариваться с Западом.