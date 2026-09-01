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Путин: переговоры по Украине заморожены

Переговорный процесс по Украине в целом заморожен, заявил президент России Владимир Путин. При этом Москва готова откликнуться на «какой-то позитив» в этом вопросе, добавил он.

«Если кто-то в состоянии внести какой-то позитив в этот переговорный процесс, который в известной степени заморожен, на сегодняшний день, как мы понимаем, то в целом мы не против»,— сказал президент на полях Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Путин о заморозке переговоров с Украиной, визите главы ЦРУ и новой мобилизации

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Владимир Путин также отметил, что любые переговоры по конфликту на Украине должны быть наполнены «конкретным содержанием». Он также добавил, что Москве комфортно работать по Украине с близкими президента США Дональда Трампа.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Президент России Владимир Путин на саммите ШОС в Киргизии (с 31 августа по 1 сентября) проведет девять двусторонних встреч, включая переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом Ирана Масудом Пезешкианом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В августе 2026 года Владимир Путин заявил, что поступающие Москве предложения по возможному урегулированию украинского конфликта являются зондированием позиций, и часть из них он охарактеризовал как необычные и неприемлемые для России. В конце августа 2026 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что тема переговоров по мирному урегулированию на Украине находится на паузе и новых инициатив по этому поводу нет.

Контакты между делегациями РФ, Украины и США проходили в феврале 2026 года в Женеве, где обсуждались вопросы прекращения огня, но системного соглашения достичь не удалось. В этот же период глава ЦРУ предложил провести трехстороннюю встречу президентов США, России и Украины, чтобы убедить Владимира Путина вернуться к переговорам, но Россия не считает украинскую сторону независимой и суверенной, предпочитая договариваться с Западом.

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