Путин: указ об управлении критической инфраструктурой не означает национализацию
Ни о какой национализации в указе о временном управлении объектами критической инфраструктуры речи не идет, заявил президент России Владимир Путин.
«Не было в мыслях такого ничего. Никакой национализации. Побудительный мотив очень простой. Вы знаете нашу поговорку русскую? Пока гром не грянет, мужик не перекрестится»,— сказал президент, выступая перед журналистами на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
В конце августа президент подписал указ о мерах обеспечения безопасности инфраструктуры. Согласно ему, критические объекты инфраструктуры могут быть переданы во временное управление. Такое решение власти могут принять, если их владельцы не справляются в том числе с отражением атак БПЛА. Речь идет о логистических центрах, предприятиях ТЭК, промышленности, а также связи и ЖКХ.
Президент Владимир Путин 24 августа 2026 года подписал указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры. Согласно указу, такие объекты могут быть переданы во временное управление, если их владельцы не справляются с обеспечением безопасности, в том числе при отражении атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Позднее первый вице-премьер Денис Мантуров разъяснил, что этот механизм не означает национализации и будет применяться точечно.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 25 августа 2026 года пояснил, что правительство будет анализировать ситуацию и вносить предложения по недостаточно защищенным объектам, где не принимаются должные меры по антидроновой безопасности. Отмечается, что собственник ограничен в возможностях самостоятельно противодействовать БПЛА, поскольку часть средств защиты требует специальных полномочий, а применение боевых средств относится к компетенции Минобороны и Росгвардии.
Для выполнения указа владельцам предприятий необходимо разработать модель угроз и определить комплекс защиты, который может включать радиолокационные, оптические и акустические средства обнаружения, а также системы радиоэлектронного подавления. Эксперты отмечают, что бизнесу потребуется документально подтверждать принятые меры, поскольку достаточность мер может стать предметом спора.