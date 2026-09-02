Путин: указ об управлении критической инфраструктурой не означает национализацию

Ни о какой национализации в указе о временном управлении объектами критической инфраструктуры речи не идет, заявил президент России Владимир Путин.

«Не было в мыслях такого ничего. Никакой национализации. Побудительный мотив очень простой. Вы знаете нашу поговорку русскую? Пока гром не грянет, мужик не перекрестится»,— сказал президент, выступая перед журналистами на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

В конце августа президент подписал указ о мерах обеспечения безопасности инфраструктуры. Согласно ему, критические объекты инфраструктуры могут быть переданы во временное управление. Такое решение власти могут принять, если их владельцы не справляются в том числе с отражением атак БПЛА. Речь идет о логистических центрах, предприятиях ТЭК, промышленности, а также связи и ЖКХ.