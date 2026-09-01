Путин: расширение ШОС должно идти не спеша

Президент России Владимир Путин назвал Шанхайскую организацию сотрудничества одной из самых мощных региональных структур. Он выступил за то, чтобы она расширялась и дальше, но при этом организация должна расти «не спеша».

«У нас общее представление о том, что нельзя допустить аморфного состояния, когда она будет разрастаться, и появятся какие-то страны, какие-то участники этого процесса, которые не разделяют каких-то общих подходов»,— сказал Владимир Путин.

Президент в понедельник приехал в Киргизию, где поучаствовал в саммите ШОС, а также провел двусторонние встречи.