Участник ОПГ на Ставрополье получил семь лет колонии за вымогательство на 2,5 млрд рублей

Петровский районный суд Ставропольского края вынес приговор 49летнему участнику организованной преступной группы: с учетом позиции государственного обвинителя ему назначено наказание в виде 7 лет 1 месяца колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Фигуранта признали виновным в вымогательстве под угрозой применения насилия, а также в незаконном приобретении, хранении и ношении боеприпасов.

Как установили в ходе разбирательства, агрохолдинг, ставший объектом преступных действий, находился в стадии банкротства. Один из конкурсных кредиторов получил право требования возврата долга на сумму свыше 1,3 млрд руб. Подсудимый убедил кредитора выдать доверенность юридическому лицу, подконтрольному организатору преступной группы.

Далее сообщники, ссылаясь на необходимость обеспечения сохранности залогового имущества, разместили охрану на объектах недвижимости группы компаний, фактически лишив бенефициара возможности управлять юридическими лицами. Впоследствии участники ОПГ выдвинули незаконные требования о передаче денежных средств, а также движимого и недвижимого имущества общей стоимостью более 2,5 млрд руб. — в том числе в адрес матери руководителя агрохолдинга, угрожая применением насилия к ее сыну. Требования также предъявлялись непосредственно главе агрохолдинга и его представителю.

В настоящее время еще один участник преступной группы находится в розыске; уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.

Мария Хоперская