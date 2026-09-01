Суд направил на пересмотр дело о достройке домов в Ессентуках на 2,1 млрд рублей

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа отменил решения нижестоящих инстанций по спору казанского застройщика и Фонда защиты прав дольщиков в Ставропольском крае о достройке пяти домов в Ессентуках, направив дело на новое рассмотрение с участием Фонда развития территорий в качестве ответчика.

Спор возник между казанской строительной компанией ООО СФ «Основание» и некоммерческой организацией «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства в Ставропольском крае». В октябре 2022 года стороны заключили контракт почти на 2,1 млрд рублей на достройку пяти многоквартирных домов со встроенными помещениями в Ессентуках по улице Октябрьской.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «СФ Основание» зарегистрировано в 2016 году в Казани. Уставный капитал общества составляет 10 тысяч рублей. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Учредитель — Павел Шорников. За 2025 год прибыль компании составляет — 1,4 млн руб., выручка — 1,4 млрд руб.

В январе 2023 года работы приостановили по указанию публично-правовой компании «Фонд развития территорий». Наблюдательный совет федерального фонда решил изменить способ восстановления прав дольщиков проблемного застройщика ООО «Крован-КМВ»: вместо завершения строительства выбрали выплату денежных компенсаций. За время простоя генподрядчик понес расходы: оплатил охрану объекта на сумму более 2,1 млн рублей, страхование строительно-монтажных рисков на 1,1 млн рублей, разработку проекта производства работ на 450 тыс. рублей и подготовку документации для банковской гарантии на 1,8 млн рублей.

В сентябре 2024 года Арбитражный суд Ставропольского края расторг договор и взыскал с регионального фонда более 52,9 млн рублей долга, процентов и расходов. Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд сначала отказал обществу в иске полностью, но после вмешательства кассации оставил первоначальное решение в силе.

В ноябре 2025 года Арбитражный суд Северо-Кавказского округа выявил, что суды не привлекли к участию в деле надлежащего ответчика. К моменту подачи иска права на земельный участок и объекты незавершенного строительства перешли от регионального фонда к федеральному Фонду развития территорий. Кассация признала ППК ФРТ процессуальным правопреемником и обязала нижестоящий суд заменить сторону при новом рассмотрении.

В апреле 2026 года судья Верховного Суда отказал в передаче жалобы федерального фонда на рассмотрение Коллегии по экономическим спорам, подтвердив правомерность выводов суда округа.

Кассационная инстанция указала, что региональный фонд действовал добросовестно, а Фонд развития территорий неправомерно уклонился от подписания соглашения о замене стороны в договоре. При этом обеспечительный платеж в размере 43,3 млн рублей федеральный фонд уже принял и перечислил себе.

Суд решил, что материальное правопреемство состоялось, поскольку права на землю и объект зарегистрированы за ППК ФРТ, поэтому именно федеральный фонд должен отвечать по обязательствам перед генеральным подрядчиком. Отсутствие формального соглашения о замене стороны не освобождает его от ответственности, в том числе с учетом того, что финансирование работ должно было осуществляться напрямую из средств федеральной помощи, которые до регионального фонда доведены не были.

Решение Арбитражного суда Ставропольского края от 24.09.2024 и постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.01.2026 отменены. Определение окружного суда от 29.01.2026 о приостановлении исполнения этих актов также отменено. Дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Ставропольского края. Суду первой инстанции предстоит заново оценить требования подрядчика на общую сумму свыше 197 млн рублей, включая упущенную выгоду в 133 млн рублей, с участием Публично-правовой компании «Фонд развития территорий» в качестве основного ответчика.

Тат Гаспарян