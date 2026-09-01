В Невинномысске спецслужбы утилизируют фрагменты БПЛА

Спецслужбы Невинномысска собирают и уничтожают фрагменты сбитых воздушных целей. Из-за этого в ближайшее время жители города могут услышать громкие хлопки. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Власти призывают горожан сохранять спокойствие и ориентироваться только на официальные источники информации.

Сотрудники полиции, Росгвардии и МЧС рекомендуют не приближаться к подозрительным предметам и их частям, не трогать, не вскрывать и не перемещать найденные обломки. При обнаружении любых фрагментов необходимо сообщить в 112.

Наталья Белоштейн