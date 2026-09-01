На Ставрополье средняя зарплата учителей выросла на 8%

Средняя зарплата педагогов в государственных и муниципальных школах Ставропольского края в 2026 году составила 47,3 тыс. руб., это на 8% выше показателя 2025 года. Об этом сообщил «РБК Кавказ» со ссылкой на данные регионального минобразования.

По данным ведомства, кадровая потребность в системе образования на 2026/2027 учебный год — менее 2%. Наиболее востребованы учителя математики, русского языка и литературы, начальных классов, иностранного языка и физики.

Доля педагогов до 30 лет — 15% (без изменений за год), старше 60 лет — 19% (рост на 0,6 п. п.). Средняя нагрузка на учителя — 29 часов (1,61 ставки), на одного педагога приходится в среднем 19 учеников.

Для привлечения кадров в регионе действуют меры поддержки: компенсационные выплаты сельским учителям, компенсация расходов на жилье, отопление и освещение, надбавки молодым специалистам и выплаты педагогам, впервые получающим высшее педагогическое образование.

Наталья Белоштейн