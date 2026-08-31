У Ozon дыра в Белгороде

Ozon по состоянию на вечер 31 августа не возобновил прием новых заказов с доставкой в Белгород и область после ракетного удара ВСУ, повредившего сортировочный центр и хаб доставки компании. Ozon продолжает выдавать заказы, уже находящиеся в пунктах выдачи, и принимать возвраты. Компания также оплачивает лечение пострадавших и производит выплаты сотрудникам остановленного склада. В результате атаки погибли три человека, включая 16-летнего подростка, еще 15 получили ранения. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Последствия ударов по складам в Белгороде Фото: Telegram-канал мэра Белгорода Валентина Демидова Фото: Telegram-канал мэра Белгорода Валентина Демидова Фото: Telegram-канал мэра Белгорода Валентина Демидова Фото: Telegram-канал мэра Белгорода Валентина Демидова Фото: Telegram-канал мэра Белгорода Валентина Демидова Фото: Telegram-канал мэра Белгорода Валентина Демидова Фото: Telegram-канал мэра Белгорода Валентина Демидова Фото: Telegram-канал мэра Белгорода Валентина Демидова Фото: Telegram-канал мэра Белгорода Валентина Демидова Следующая фотография 1 / 9 Последствия ударов по складам в Белгороде Фото: Telegram-канал мэра Белгорода Валентина Демидова Фото: Telegram-канал мэра Белгорода Валентина Демидова Фото: Telegram-канал мэра Белгорода Валентина Демидова Фото: Telegram-канал мэра Белгорода Валентина Демидова Фото: Telegram-канал мэра Белгорода Валентина Демидова Фото: Telegram-канал мэра Белгорода Валентина Демидова Фото: Telegram-канал мэра Белгорода Валентина Демидова Фото: Telegram-канал мэра Белгорода Валентина Демидова Фото: Telegram-канал мэра Белгорода Валентина Демидова

Пресс-служба Ozon 31 августа сообщила в Telegram-канале о двух людях, погибших непосредственно на объекте компании при ракетной атаке на Белгород. Маркетплейс выразил соболезнования семьям погибших и заявил, что оказывает им материальную и психологическую помощь. Пострадавшие остаются под наблюдением врачей. Компания также взяла на себя расходы на их лечение и поддержку.

«Сотрудникам склада, которые, к счастью, не пострадали, сейчас некуда выйти на работу — делаем выплаты, как если бы они ходили на смены в обычном режиме. От жителей города и белгородских медиа поступает много вопросов о доставке заказов: сейчас выдаем те заказы, которые хранятся в пунктах выдачи, и принимаем возвраты. Новые заказы в Белгород и область пока по-прежнему не принимаем, как и товары от продавцов — восстанавливаем логистику для региона»,— сообщили в Ozon.

В ответ на запрос «Ъ-Черноземье» в компании заявили, что дополнительной информации не будет, в том числе об ущербе продавцам и самому складу.

По данным источника «Ъ-Черноземье» на логистическом рынке региона, знакомого с особенностями работы этого объекта, за несколько месяцев до удара местный бизнесмен, которому принадлежал склад, продал объект новому владельцу. Сделка прошла еще до того, как ВСУ активизировали удары по российской логистической инфраструктуре в разных регионах. С нынешним владельцем склада «Ъ-Черноземье» связаться вчера не удалось. По состоянию на вечер 31 августа оформить заказ ни в один из более чем 400 пунктов выдачи в Белгороде было невозможно.

Вечером понедельника в эфире телеканала «Россия 24» господин Шуваев уточнил, что в ходе воскресной атаки на Белгород, при которой пострадал склад Ozon, было выпущено всего 12 ракет. Повреждены четыре многоквартирных дома, 11 автомобилей и десять коммерческих объектов. На момент эфира в больницах оставались 11 пострадавших, в том числе шестеро детей. Один ребенок после операции в крайне тяжелом состоянии, двое взрослых — в реанимации.

«Враг наносит удар по гражданской инфраструктуре, по мирным людям, взрослым, детям. В особенности там, где нет военных целей»,— прокомментировал последствия врио губернатора журналистам «Россия 24».

30 августа в 17:37 господин Шуваев впервые сообщил, что Белгород подвергся удару со стороны ВСУ. По предварительной информации, были пострадавшие, также поступали сообщения о нескольких возгораниях после прилетов боеприпасов.

Вскоре после атаки жители города начали сообщать о сбоях в работе пунктов выдачи Ozon. По фотографиям, опубликованным в социальных сетях, стало понятно, что огнем охвачен один из складских объектов компании. Позднее пресс-служба маркетплейса подтвердила, что повреждения получили сортировочный центр и хаб доставки. В компании пообещали оказать помощь пострадавшим и восстановить работу после налаживания логистики.

Прокуратура Белгородской области в 17:49 заявила, что поставила на контроль соблюдение прав граждан, пострадавших в результате обстрела. Этим же вечером Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте, о чем сообщила пресс-служба ведомства.

Наиболее тяжелые последствия атаки стали известны поздно вечером. В 21:16 Александр Шуваев сообщил, что на территории одного из коммерческих объектов погибли мужчина и 16-летний подросток. Еще 12 человек получили ранения, среди них семь подростков. Несколько пострадавших были госпитализированы в тяжелом состоянии. Позднее стало известно еще об одном раненом. Кроме того, в результате удара произошли возгорания в семи складских помещениях, в одном из которых обрушилась кровля.

В 23:00 глава региона сообщил о еще трех пострадавших, самостоятельно обратившихся за медицинской помощью. Двое подростков с акубаротравмами — повреждениями органов слуха из-за взрывной волны — поступили в детскую областную клиническую больницу, женщина — в городскую больницу № 2 Белгорода. После осмотра врачи отпустили их на амбулаторное лечение. Итого было официально известно о двух погибших и 16 пострадавших.

Утром следующего дня от последствий удара один из тяжелораненых мужчин скончался в городской больнице № 2 Белгорода, уточнил Александр Шуваев. Общее число погибших выросло до трех человек. По данным властей, в результате атак на регион за сутки в Белгороде, Белгородском, Корочанском, Волоконовском и Шебекинском округах ранения получили 22 человека, включая девять подростков. Шесть несовершеннолетних остаются на лечении в детской областной клинической больнице. Один из них находится в крайне тяжелом состоянии.

Серия ударов по логистическим объектам российских маркетплейсов продолжается с середины лета. Ранее атакам подвергались склады Wildberries в Воронежской и Тамбовской областях. В августе под удары начали попадать и объекты Ozon. На прошлой неделе компания объявила о подключении к хранению товаров более 80 тыс. пунктов выдачи заказов по всей стране.

В Курской области, по данным губернатора Александра Хинштейна, с 30 на 31 августа уничтожены 157 беспилотников. Кроме того, ВСУ 75 раз применили артиллерию по муниципалитетам, откуда были отселены жители. В понедельник господин Хинштейн сообщил об атаке на хлебный магазин в слободе Белой. Пострадали пять мирных жителей. Этот же место в слободе ранее уже подвергалось атаке БПЛА : были ранены еще шесть человек.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 31 августа над территорией страны были перехвачены и уничтожены 239 беспилотников. В Черноземье средства ПВО работали над всеми регионами макрорегиона.

Анна Швечикова