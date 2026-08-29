Складная география

Товары отправятся на пункты выдачи вместо складов: Ozon подтвердил, что подключает к хранению более 80 тыс. ПВЗ по всей России, чтобы размещать продукцию безопасно. Серия атак украинских беспилотников началась в середине июля с Wildberries. На этом фоне сообщалось, что Ozon начал переносить часть дорогих товаров вроде электроники со своих объектов в ближайшие ПВЗ. С прошлых выходных прилеты начались и по логистическим центрам Ozon. Этой ночью пострадал один из комплексов в Ростовской области, работников еще одного эвакуировали. О пострадавших в компании не сообщали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

28 августа в Ozon заявили, что разворачивают проект по хранению товаров сразу в пунктах выдачи. Он пройдет в два этапа. С 10 сентября ПВЗ начнут продавать то, что покупатели отказались забирать. С октября селлеры сами смогут завозить продукцию в точки выдачи. Модель весьма выгодная, уверен владелец сети ПВЗ Данил Адаменко:

«Ozon в начале августа попытался вывезти часть дорогостоящего товара на наши партнерские пункты выдачи. Товары направляли только на мало загруженные ПВЗ. Мы поговорили с коллегами из Ozon, и нам объяснили, что это был тест перед запуском обновления: товар, который поступает на ПВЗ, теперь не будет возвращаться на склад, а сразу отправится на другой ПВЗ — к следующему клиенту. Селлеры, которые поставляют товары на Ozon, тоже будут привозить их непосредственно на ПВЗ.

Категории пока никто не ограничивал. Ozon добавил в программу все пункты выдачи. Но часть моих ПВЗ подключить не могу: там физически нет места на складе. А там, где возможность есть, размещу как минимум один стеллаж, а где-то — два или три. Соответственно, можно зарабатывать в пять-шесть раз больше, чем сосед. С одного стеллажа Ozon прогнозировал нам доход около 15 тыс. руб. Мы в любом случае материально ответственны за весь товар, который находится в ПВЗ. Поэтому то, что его станет больше или меньше, владельцы пунктов выдачи сильно не почувствуют.

Есть ПВЗ с гигантскими оборотами, и у них и так на складах хранится много дорогостоящего товара».

Продавцы, напротив, опасаются, что поставки и оплата за хранение напрямую в ПВЗ проблем не решит. По крайней мере, далеко не все смогут этой опцией воспользоваться, отмечает основатель IT-платформы «Меркатус» Лео Шевченко:

«Инициатива несколько странная, на мой взгляд. ПВЗ и так загружены, они для хранения товаров не предусмотрены. Пункты постоянно заполнены примерно от 35% до 100%, товары приходят и уходят. Если товар будет храниться неделю, две или три, непонятно, как это организовать. Даже если полностью заполнить все ПВЗ, это не покроет объем площадей, которые сейчас есть у Ozon.

Можно ли при такой схеме отслеживать собственные товары? Это одна из главных проблем: мы не будем понимать, где фактически находится наш товар. Если Ozon перейдет на общие склады, селлеры не будут видеть, сколько товаров находится в конкретных городах и регионах. А управление остатками в разных локациях — одна из важнейших задач: нужно распределять товары в соответствии со спросом. Но это скорее будет неудобно для крупных продавцов, которые отгружают товары паллетами. Даже если три селлера привезут по несколько коробок, весь ПВЗ уже будет заполнен и перестанет нормально работать».

БПЛА уже атаковали более 20 логистических центров Wildberries и как минимум шесть объектов Ozon. Решение превратить ПВЗ в мини-склады весьма своевременное, хотя у модели есть ограничения, считает аналитик Data Insight Сергей Семко:

«Это проект, который уже появлялся некоторое время назад. Как минимум два сервиса работали по похожей модели: небольшие мини-склады с ходовыми товарами. Сейчас проблема стоит остро: товар нужно вывезти с крупных складов, но оставить достаточно близко к покупателю. Поэтому такое решение вполне логично. Хранение точно не будет бесплатным и, возможно, окажется немного дороже, чем на складах ответственного хранения. Но плюс в том, что это ускорит формирование заказа. Можно сказать, что это "click&collect" из ПВЗ.

Для пунктов выдачи это дополнительный заработок. Вопрос в том, сколько площади реально можно выделить.

Одна полка — это очень ограниченный запас, скорее всего, дорогих и компактных товаров, например электроники. Непонятно, сколько будет стоить такое размещение и не возникнет ли аукциона за место. Кроме того, товар будет заморожен у селлера, если Ozon не сможет быстро забирать его из одного ПВЗ и доставлять в другой».

Wildberries, между тем, опубликовала отчеты о товарах, пострадавших от атак БПЛА. В чатах селлеров подтверждают, что продавцам начали приходить списки утраченной продукции после инвентаризации складов. Пока отмечается, что речь идет об объекте в Коледино.

Александра Абанькова